۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

محمدرضا اصلانی پس از ۱۸ سال «خاکستر خیال» را می‌سازد

محمدرضا اصلانی پس از ۱۸ سال فیلم سینمایی «خاکستر خیال» را به تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی می‌سازد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی «خاکستر خیال» به تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی و کارگردانی محمدرضا اصلانی سازنده اثر «شطرنج باد» به زودی مقابل دوربین می‌رود.

آخرین ساخته محمدرضا اصلانی در مقام کارگردان، فیلم تحسین شده «آتش سبز» است که ۱۸ سال پیش ساخته و اکران شد. این فیلم اخیرا در کشور فرانسه نیز اکران شده که منتقدان مجله «کایه دو سینما» از آن به عنوان شاهکاری سینمایی یاد کردند.

همچنین نشریه «ایندی‌وایر» به تازگی فهرستی از ۱۰۰ فیلم برتر دهه ۱۹۷۰ میلادی سینما را در حالی منتشر کرده که فیلم «شطرنج باد» ساخته محمدرضا اصلانی در رتبه سی و سوم آن قرار گرفته است.

کد خبر 6620513
ندا زنگینه

