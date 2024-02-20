یک بوشهری برگزیده ملی جشنواره کتابخوانی رضوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، در مراسم اختتامیه ملی دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی برگزیدگان ملی این جشنواره معرفی و تقدیر شدند که در این بین زهرا جوکار از استان بوشهر در رشته نقاشی به عنوان برگزیده ملی انتخاب و لوح تقدیر خود را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

زهرا جوکار از اعضای فعال کتابخانه عمومی شهید حسینی صفت روستای فاریاب شهرستان دشتستان است که در رشته نقاشی در این جشنواره شرکت کرده بود.

در این جشنواره بیش از یک میلیون و چهل و هشت هزار از سراسر کشور در قالب‌های خوانش بخشی از کتاب، قصه گویی، داستانک، دست سازه، شعرسرایی، کلاژ، نقاشی، نقاشی دیجیتال، هنرهای دیجیتال، پادکست، خطاطی و خوشنویسی، چهار گزینه‌ای، معرفی کتاب و بخش خانوادگی مشارکت کردند که از استان بوشهر نیز بیش از ۲۲ هزار نفر در رشته‌های مختلف شرکت کردند.

دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی از سری برنامه‌های بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) با موضوع امام رضا (ع) و امام حسن عسکری (ع) در زمینه ترویج فرهنگ و تبیین سیره و منش رضوی در پیوند با کتاب برگزار شد که اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف ائمه معصومین (ع) و آموزه‌های آن به ویژه فرهنگ منوّر رضوی، گسترش فعالیت‌های کتاب‌خوانی و مطالعه کتاب‌های مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین به‌ویژه حضرت امام رضا (ع)، شناسایی و معرفی کتاب‌های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) از طریق انتشار گسترده این آثار و اعتلای فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ دینی از اهداف این جشنواره است.