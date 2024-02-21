انتظارات ورزش در دولت سیزدهم برآورده نشده/ اختلاف به ضرر همه است

عبدالحمید احمدی که در سابقه فعالیت به عنوان معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان را در کارنامه خود دارد در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد ورزش کشور گفت: به نظرم انتظارات از حوزه ورزش در دولت فعلی تاکنون برآورده نشده است. دو سال حمید سجادی بر منصب وزیر ورزش و جوانان حضور داشت و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد و همکاران او تواناییهای لازم را نداشتند. در حال حاضر کیومرث هاشمی این عنوان را دارد و باید به او فرصت داد تا بتواند به هدف های خود برسد و در آخر باعث سربلندی ورزش کشور شود.
او افزود: ورزش ایران رویدادهای مهمتری از جمله المپیک آینده را در پیش دارد و ورزشکاران کشور باید در مسابقات مختلف پیش از اعزام به المپیک حاضر شوند، همه این موارد نیاز به برنامهریزی دارد که باید از رأس فدراسیونها تا خود وزارت ورزش برنامهها را طوری پیش ببرند که ورزشکاران ایران بتوانند با آسودگی وارد مسابقات شوند.
احمدی در رابطه با برخی بی اخلاقیها در ورزش کشور و اختلافاتی که بین برخی از مربیان و مدیران عامل باشگاهها وجود دارد، گفت: باید اختلافها را کنار گذاشت و به سوی موفقیت یک مجموعه ورزشی قدم بگذاریم، اختلاف بین رؤسای هر مجموعه باعث ایجاد نگرانی در بین مخاطبان آن مجموعه خواهد شد. مخصوصاً تیمهای پُرهواداری مثل استقلال و پرسپولیس که نیاز به آرامش بیشتری دارند و ایجاد اختلاف در اینگونه از باشگاهها تنها باعث ایجاد حاشیه و پسرفت خواهد شد و هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت.
رییس انجمن خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی در رابطه با حضور در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه رسانههای ایران اظهار داشت: پس از چند سال وقفه شاهد برپایی دوباره نمایشگاه هستیم و از این بابت خیلی خوشحالم که دوباره توانستهام در این نمایشگاه حضور پیدا کنم.
او ادامه داد: این نمایشگاه فرصت خوبی برای رسانه هاست تا ارتباط خود را با مخاطبان خود افزایش دهند. فضای رسانهای کشور از طریق برگزاری این نمایشگاه، جان تازهای گرفته است؛ به واسطه فعالیت رسانهای که دارم در اکثر دورهها حضور داشتهام و از اینکه همکاران رسانهای خود را میبینیم بی نم بسیار خرسند هستم. امیدوارم علی رغم تمام مشکلاتی که وجود دارد، اهالی ورزش و مردم کشورمان بازدید بیشتری از نمایشگاه داشته باشند و از فعالیت رسانهها با خبر باشند.
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