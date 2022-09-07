روسیه: خریداری سلاح از کره شمالی دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گزارش‌ها درباره اقدام مسکو به خریداری سلاح و تسلیحات نظامی از کره شمالی را رد کرد.

وی دراین‌باره در پاسخ به خبرنگاران گفت: من چیزی نشنیده‌ام و فکر می‌کنم این هم یک فیک‌نیوزِ دیگر باشد.

«الکسی وینِنکو»، استاد دانشگاه دولتی مسکو هم این نوع گزارش‌ها و اطلاعات را رد و تأکید کرد: چنین گزارش‌هایی از رسانه‌های آمریکایی تنها موجب خنده است و به منظور ایجاد تاثیرات منفی بر روسیه منتشر می‌شوند.

دیروز نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده بود که براساس تازه‌ترین اطلاعات طبقه‌بندی‌شده آمریکا طولانی شدن جنگ اوکراین، روسیه را به سمت خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی بیشتری از کره شمالی سوق داده است.

نیوریورک‌تایمز به نقل از یک مقام دولتی آمریکا مدعی شد که خریدهای تسلیحاتی روسیه نشان‌دهنده این است که آثار تحریم‌های تحت هدایت آمریکا علیه مسکو، شروع به خودنمایی کرده و توان روسیه را برای ادامه حمله به اوکراین، کاهش داده است.