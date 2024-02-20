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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۰

ملاقات مردمی مسوولان قضایی تهران در خارج از وقت اداری برگزار شد

ملاقات مردمی مسوولان قضایی تهران در خارج از وقت اداری برگزار شد

رییس کل دادگستری استان تهران به همراه مسوولان قضایی استان با ۳۴۷ نفر از مراجعه‌کنندگان ملاقات و به مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و در آستانه ولادت با سعادت قطب عالم امکان، حضرت، ولی عصر عج الله تعالی و فرجه‌الشریف، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه جمعی از مسئولان قضائی استان در برنامه هفتگی ملاقات مردمی در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) حضور یافتند و به مدت ۴ ساعت در خارج از وقت اداری به بررسی مشکلات حقوقی و قضائی مراجعه کنندگان پرداختند.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی به همراه ۱۹ نفر از مسئولان قضائی استان به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کرند و ضمن استماع بی‌واسطه مشکلات قضائی و حقوقی ۳۴۷ نفر، راهنمایی‌های لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آن‌ها صادر کردند.

عمده درخواست‌های مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگی‌ها، درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضائی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنمایی‌های لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.

شایان ذکر است است متقاضیان می‌توانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضائی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.

کد مطلب 6033127

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