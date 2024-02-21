سید محمدهادی سبحانیان رییس سازمان مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، در رابطه با چگونگی دریافت مالیات از سلبریتیها گفت: در خصوص اخذ مالیات از سلبریتی و افراد مشهوری که دنبالکننده زیادی دارند و در این فضا درآمد بسیاری کسب میکنند طبق قانون این افراد مشمول مالیات میشود.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به این موضوع عمل کند، البته در برخی از موارد حساسیتهایی نسبت به برخی از اقشار به وجود میآید که این حساسیتها معمولاً حساسیتهای به جایی است. مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه احکامی را درج کرد که نظام مالیاتی کشور باید به افرادی که بالاتر از یک تعداد دنبالکننده دارند رسیدگی و از آنها مالیات دریافت کند.
این مقام مسؤول ادامه داد: برای مالیات ستانی اقشاری در نظر گرفته شدهاند که از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند و کسانی که دنبالکنندههای فراوانی دارند اگر از این محل فعالیت انجام دهند و درآمدی داشته باشند مشمول مالیات میشوند ضمن آنکه به جایگاه اجتماعی آنها و تمامی مودیان احترام میگذاریم و تکریم ارباب رجوع را وظیفه خود میدانیم اما دلیل بر این نمیشود که مالیاتی طبق قانون باید پرداخت شود پرداخت نکنند.
سبحانیان خاطر نشان کرد: این افراد از طریق پیج خود و تبلیغاتی که انجام میدهند درآمدزایی میکنند و کسی که در سال بیش از ۱۰ میلیارد تومان واریزی حساب دارند اگر مستنداتی بیاورد و محل درآمد مشخص شود چه بسا مشمول مالیات نشوند در صورتی که به موجب قانون شاید مشمول مالیات شود.
وی اضافه کرد: اراده ما این است که مالیات ستانی را از دانه درشتها آغاز کنیم و آنها را در اولویت قرار دهیم. نباید مالیات ستانی را فقط با تولیدکننده، کار آفرینان و فعالان اقتصادی که فعالیتهای شفافی دارند پیش ببریم.
سبحانیان اضافه کرد: چتر مالیات ستانی را گسترده میکنیم و افرادی که در فضای مجازی فعالیت میکنند را نیز در همین مسیر برانداز میکنیم.
به گفته این مقام مسوول بحث خانههای لوکس و خانههای خالی جز مطالبات جدی مردم است.
وی در خاتمه اضافه کرد: بنابراین اگر اطلاعاتی مبنی بر خالی بودن یک خانه به دست ما برسد به سرعت برای اخذ مالیات اقدام میکنیم هرچند فرایند وصول مالیات ممکن است کمی زمانبر باشد.
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