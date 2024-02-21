عدم توجه به جلو رتبه اول علت تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ رابعه جوانبخت امروز در خصوص علت تصادفات ۱۰ ماهه شهر تهران با اشاره به تصادفی که دو روز قبل در محور آزادگان اتفاق افتاده بود اشاره داشت و گفت: این تصادف به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده دنا روی داد و علت آن چیزی جز خستگی و خواب آلودگی راننده دنا نبود.

وی بیان داشت: یک راننده باید تمام مؤلفه‌های لازم را در حین رانندگی داشته باشد. تصادفات افرادی در حین رانندگی معمولاً بدین گونه است که هیچ گونه آثار انعکاسی مانند خط ترمز ندارند و برخورد با موانع ثابت و واژگونی‌ها را بیشتر در این تصادفات می‌بینیم.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در هنگام رانندگی با چشمان خواب آلود فرد هیچ گونه توانایی در کنترل رفتار خود ندارد و تصادفات سنگینی را رقم می‌زند.

سرهنگ جوانبخت افزود: رتبه اول علل تامه تصادفات در ۱۰ ماهه سال جاری در شهر تهران به بحث عدم توجه به جلو اختصاص دارد. در واقع این علت بسیار حائز اهمیت است و در دل خود بحث خستگی و خواب آلودگی را به خوبی بیان می‌کند.

وی گفت: ۵۱ درصد از علت تامه تصادفات شهر تهران به بحث عدم توجه به جلو بازمی گردد. رانندگانی که توجه کافی به جلو نداشتند. این تصادفات معمولاً به دلایل خستگی و خواب آلودگی، استفاده از نوشابه‌های الکلی، خطاهای ادراکی، عدم کنترل بر رفتارها در رانندگی، و عدم دید مناسب روی داده است.

وی بیان داشت: در بحث ساعت‌های تصادفات هم ۲۶ درصد از تصادفات فوتی در شهر تهران نیز در ساعت ۲۰ تا ۲۴ اتفاق می‌افتد و این ساعت‌هایی است که فرد خسته از کار روزانه است و بدن کم کم به شرایط خواب وارد می‌شود.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رتبه دوم این آمار در ساعات ۲۴ تا ۴ صبح است که دقیقاً ساعت بیولوژیکی خواب است و افراد به خواب می‌روند و اوج تصادفات فوتی را در این زمان‌هایی که خواب بر افراد چیره می‌شود را شاهد هستیم.