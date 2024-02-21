۳ عملیات خطرناک نیروهای فلسطینی علیه نظامیان صهیونیست در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که نظامیان صهیونیست با سه عملیات خطرناک در محله الزیتون واقع در شهر غزه رو به رو شدند.

بر اساس این گزارش، در این عملیات نیروهای فلسطینی علیه عناصر صهیونیست تعدادی از این عناصر به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نظامیان صهیونیست در عملیات مذکور با مقاومت آهنین نیروهای فلسطینی و درگیری‌های سنگین رو به رو شده اند.

ارتش این رژیم بامداد امروز نیز اعلام کرد که یک نظامی صهیونیست از گردان ۹۳۲ وابسته به تیپ ناحل در درگیری‌های شمال نوار غزه به هلاکت رسیده است.

علاوه بر آن سه نظامی صهیونیست دیگر در همان درگیری‌ها به شدت زخمی شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز اذعان کرده بود که یک نظامی صهیونیست دیگر که پیش از این در درگیری‌های نوار غزه به شدت زخمی شده بود به هلاکت رسیده است.

بر اساس اعلام ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی این نظامی به هلاکت رسیده عضو یگان چتربازان بوده است.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ماعوز موریل از یگان چتربازان که در جریان درگیری‌های خان یونس زخمی شده بود به هلاکت رسیده است. در زمان وقوع این درگیری‌ها نوعام حابا و رتم هدار و یک افسر و چند نظامی صهیونیست دیگر نیز به هلاکت رسیده بودند.