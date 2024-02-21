هشدار درباره فاجعه بزرگ قحطی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در پی فراگیر شدن قحطی و گرسنگی در سراسر غزه، دفتر رسانهای دولتی در این منطقه با اعلام اینکه قحطی در غزه درحال عمیق تر شدن است، نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی که در آن صدها هزار زن و کودک فلسطینی قربانی خواهند شد، هشدار داد.
دفتر رسانهای دولتی در نوار غزه با صدور بیانیهای از روسیه و ترکیه و چین خواست محاصره غزه را بشکنند و فشارها را برای توقف جنگ نسل کشی رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین بیشتر کنند.
در این بیانیه آمده است: قحطی روز به روز در مناطق مختلف نوار غزه که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در آن زندگی میکنند، عمیقتر میشود و این بحران در شمال غزه بیشتر بوده و نسبت به وقوع یک فاجعه بزرگ که قربانی آن بیش از ۷۰۰ هزار شهروند فلسطینی هستند، هشدار میدهیم. رژیم اشغالگر از آغاز جنگ نسل کشی که علیه غیرنظامیان، کودکان و زنان در تمام استان های نوار غزه به راه انداخته است، اجرای سیاست گرسنگی و تشنگی را نیز شروع کرد که منجر به قحطی شده است و دشمن در اجرای این سیاست غیرانسانی خود بیشتر بر شمال غزه متمرکز است و مانع ورود کمکهای انسانی به مناطق مختلف میشود.
دفتر رسانهای دولتی در نوار غزه خواستار توقف فوری و اضطراری جنگ نسلکشی علیه غیرنظامیان شده و تاکید کرد که باید طی دو روز آینده دست کم ۱۰ هزار کامیون حامل کمکهای انسانی وارد غزه شود تا بتوانیم با فاجعه بزرگی که به ویژه در شمال غزه رخ میدهد مقابله کنیم. ما علاوه بر رژیم اشغالگر، جامعه جهانی و دولت آمریکا را مسوول کامل این فاجعه قحطی در غزه میدانیم. گرسنگی و قحطی درحالی غزه را فراگرفته که این جنایت در مقابل چشم همه جهانیان و کسانی که برای ادامه تجاوز به غزه به اشغالگران چراغ سبز نشان دادند اتفاق میافتد و هیچ کس کاری نمیکند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: ما از روسیه و چین و ترکیه و نیز از همه کشورهای آزاده جهان، همه سازمان های بین المللی، همه کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس میخواهیم فورا محاصره نوار غزه را بشکنند و اشغالگران را برای توقف هرچه سریعتر جنایتهای آنها علیه مردم فلسطین تحت فشار قرار دهند؛ چرا که متوقف نکردن جنگ و قحطی به معنی چراغ سبز نشان دادن برای نابودی کل غزه است.
نظر شما