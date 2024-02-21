مادورو: اسراییل هیولای ساخته دست غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا با انتقاد از حمایت‌های غرب از رژیم صهیونیستی، گفت که غرب به طور یکپارچه از اسراییل حمایت می‌کند درست همان طور که پیش از جنگ جهانی دوم از آدولف هیتلر و آلمان نازی حمایت کرد.

مادورو با حمایت و تایید ارزیابی لولا داسیلوا، رییس جمهور برزیل از شرایط خاورمیانه، گفت: خانواده‌های قدرتمند آمریکایی، اروپایی و انگلیسی، در سال ۱۹۳۳ از به قدرت رسیدن هیتلر حمایت و از آن استقبال کردند.

وی افزود: صاحب‌منصبان و خواص غربی مقابل کشتارهای هیتلر سکوت کردند چون آنها در حال آماده کردن او برای آوار شدن قوای نظامی‌ قدرتمندش بر سر شوروی سابق بودند. هیتلر هیولای ساخته و پرداخته غرب بود.

مادورو با درخواست برای پایان یافتن کشتار فلسطینیان، تاکید کرد: اسراییل امروز، به همان هیولا تبدیل شده است. غرب امروز به همان سبک و سیاق تشکیلات نظامی جنایت‌کار اسراییل را ترغیب، برای آن بودجه تامین و از آن حمایت می‌کند. همانطور که لولا داسیلوا گفت، اسراییل همان کاری را که هیتلر با یهودیان کرد با فلسطینیان می‌کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خشمگین از موضع لولا، اظهارات او را «بی‌شرمانه و خطرناک» خواند(!) و درباره «عبور از خط قرمز» به برزیل هشدار داد!