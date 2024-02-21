به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که دو خودروی زرهی اشغالگران را در محله الزیتون در شرق غزه با بمب‌های بشکه‌ای ثاقب هدف قرار داده و منهدم کرده است.

گردان‌های شهدای الاقصی نیز اعلام کرد نیروها و ادوات جنگی اشغالگران را در شرق شهر غزه هدف حمله خمپاره‌ای قرار داده است.

این در حالی است که پیش از این، سی ان ان به نقل از اسناد بین‌المللی اعلام کرد که نظامیان صهیونیست روز ۵ فوریه گذشته کاروان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل را در مرکز غزه هدف قرار داده‌اند.

پیش از این نیز، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که نظامیان صهیونیست با سه عملیات خطرناک در محله الزیتون واقع در شهر غزه رو به رو شدند.

بر اساس این گزارش، در این عملیات مبارزان فلسطینی علیه نظامیان صهیونیست تعدادی از این نظامیان به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نظامیان صهیونیست در عملیات مذکور با مقاومت آهنین نیروهای فلسطینی و درگیری‌های سنگین رو به رو شده اند.