به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «معرفی ساختار شبکه و سیاستهای آن» در غرفه غزه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران برگزار شد.
در ایننشست جینان لی مدیر دفتر گروه رسانهای سیامجی (China Media Group) در ایران با اشاره به ضرورت مقابله با اخبار جعلی گفت: اگر بخش بزرگی از رسانههای غربی را جستوجو کنید، اخبار منفی بسیاری درباره ایران میبینید. اوایل ورود من به ایران، دوستان و اعضای خانواده بعد از خواندن اخبار در رسانههای غربی با نگرانی از من میپرسیدند آیا ایران امن است و من توضیح میدادم که اینها اخبار جعلی است و نباید اخبار رسانههای غربی درباره ایران را باور کنید.
وی افزود: رسالت رسانه ما این است که چهره واقعی ایران را به دنیا نشان دهیم؛ چراکه برخی رسانههای غربی تماموقت درحال انتشار اخبار جعلی درباره ایران هستند. سیامجی بزرگترین گروه رسانهای چین است و ۵۱ کانال اخبار تلویزیونی در بیش از ۱۰۰ زبان از جمله فارسی را در اختیار دارد. ما ۱۵ سال پیش دفتر تهران را تأسیس کردیم و از آن زمان اخبار ایران را پوشش میدهیم. من در سالهای گذشته با سفر به ۲۵ استان، گزارشهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را پوشش میدادم. ایران کشوری بزرگ و زیباست و از زمان باستان تا امروز روابط ایران و چین دوستانه بوده است. ایران عضوی کلیدی ابتکار کمربند-جاده است و پتانسیل بالایی برای توسعه روابط دو کشور وجود دارد. حضور ما در نمایشگاه رسانههای ایران نیز مصداق آن است.
اینروزنامهنگار چینی در ادامه گفت: سیاست غرب در قبال منطقه دخالت در کشورها و ایجاد اختلاف و بیثباتی است. سابقه آنها هم در عراق و افغانستان و امروز در فلسطین مشخص است. آنها از معیارهای دوگانه استفاده میکنند اما از حقوق بشر و دموکراسی دم میزنند و خود را حامی صلح نشان میدهند اما در عمل واقعیت چیز دیگری نشان میدهند و به ناامنی در منطقه دامن میزنند.
جینان لی در پایان گفت: ما در سیامجی به اصول خود پایبند هستیم تا اخبار واقعی را ارائه کنیم و هیچچیز در این اصول خللی ایجاد نخواهد کرد.
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