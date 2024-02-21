به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سازمان امور دانشجویان در نظر دارد به دانشجویان دکتری خارج از کشور و دانشجویان دکتری داخل کشور که از پیشنهاده خود دفاع کرده اند، بورس اعطا کند.

شیوه‌نامه اجرایی اعطای بورس داخل کشور سال آخر دوره دکتری تخصصی و دوره پسادکتری برای تأمین اعضای هیات علمی و متخصصان مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اواسط سال جاری ابلاغ شد، این شیوه‌نامه به منظور تأمین کادر هیات علمی مراکز آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه‌های نقاط محروم مصوب شده است که علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سایت sib.saorg.ir به مطالعه آن بپردازند.

ارائه خوابگاه و مقرری تحصیلی معادل با حقوق دریافتی مربی پایه یک شامل حقوق پایه، فوق‌العاده مخصوص و فوق‌العاده جذب دانشگاه محل خدمت به میزان سال پرداخت مقرری از زمان صدور حکم بورس از مزایای ارایه شده به پذیرفته‌شدگان بورس است.

متقاضیان بورس سال آخر دکتری باید دانشجوی دوره دکتری یکی از مؤسسات داخل کشور باشند و برای بورس پسادکتری دانشجوی دوره پسادکتری یا دانشجویان دوره دکتری مؤسسات داخل کشور که تا ۶ ماه پس از ثبت درخواست بورس در مقطع دکتری دانش آموخته شده باشند. درخواست بورس سال آخر برای دوره دکتری باید بعد از دفاع از پروپوزال باشد.

حداقل معدل دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته باید به ترتیب ۱۴ و ۱۶ باشد اما برای دانشجویان دارای برجستگی علمی، معدل کمتر نیز قابل بررسی است. برای دوره پسادکتری حداقل معدل دکترای تخصصی ۱۸ خواهد بود.

حداکثر سن داوطلب بورس سال آخر دوره دکتری در زمان تقاضا ۳۴ و حداکثر سن داوطلب بورس پسادکتری ۳۶ سال است که در صورت دارا بودن شرایطی خاص تا ۴ سال قابل افزایش خواهد بود.

مراحل جذب شامل اعلام نیاز دانشگاه‌ها، تایید نیاز از سوی کارگروه وزارت، انتشار فراخوان، ثبت نام داوطلبان، مصاحبه علمی و ارزیابی داوطلبان است. داوطلبان پذیرفته به ۳ دانشگاه معرفی می‌شوند و لازم است برای دریافت بورس، حداقل از یکی از آنها اعلام نیاز بگیرند.

حداقل میانگین معدل نمره‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۴ و ۱۶ و یا معادل آن‌ها حسب ضوابط مراکز محل تحصیل یا حوزه علمیه و دوره‌های کارشناسی‌ارشد پیوسته و یا دکترای حرفه‌ای ۱۶ و یا معادل آن و معدل دکترای تخصصی ۱۸ برای دوره پسادکتری است.

چنانچه دانشجو در مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد واجد برجستگی علمی مذکور در بند ۷ باشد به تشخیص کارگروه تخصصی معدل کمتر از ۱۴ برای کارشناسی و کمتر از ۱۶ برای کارشناسی ارشد نیز قابل بررسی است.

حداکثر سن داوطلب بورس سال آخر دوره دکتری در زمان تقاضا ۳۴ سال باشد و حداکثر سن داوطلب بورس پسادکتری در زمان تقاضا ۳۶ سال باشد. همچنین سقف سن داوطلب حسب مورد با توجه به شروط مندرج در شیوه‌نامه حداکثر تا ۴ سال افزوده می‌شود.