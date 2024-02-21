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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

امام جمعه ملبورن: 

توطئه دشمنان، ایجاد فاصله میان نسل جوان و باورهای دینی است

توطئه دشمنان، ایجاد فاصله میان نسل جوان و باورهای دینی است

امام جمعه ملبورن انسجام جهان‌اسلام، تعامل نخبگان امت و بهره‌برداری از توانمندی‌های مشترک را نیاز امروز برای مقابله با دشمنان مشترک دانست و هشدار داد که توطئه دشمنان بر ایجاد فاصله است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اشفاق وحیدی طی سخنرانی در شهر ملبورن ضمن تاکید بر تقوی الهی گفت که جهان اسلام برای احیای جایگاه واقعی خود نیاز به دشمن شناسی دارد.

وی تاکید کرد: دشمنان مشترک ملت‌های مسلمان عیان هستند لذا باید از توانمندی‌های متقابل و همفکری با این چالش مشترک مقابله کنیم.

امام جمعه ملبورن نقش برخی از حاکمان منطقه درباره نحوه پرداختن به مسائل جهان اسلام را مورد سرزنش قرار داد.

وی خواستار همفکری نخبگان و رهبران مذهبی جهان اسلام برای شناسایی مسائل مشترک، شناسایی دشمنان و تدوین راهبرد متقابل برای پرداختن به چالش‌های مشترک شد.

وی با تمجید از مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای پیشبرد، توسعه و درخشندگی ملت غیور ایران افزود: خط مشی تعیین شده از سوی حضرت امام خمینی (ره) امروز از سوی دولتمردان و ملت ایران به دقت ادامه دارد.

کد مطلب 6033735

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