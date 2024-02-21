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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

رییس مرکز سنجش دانشگاه آزاد خبرداد:

سامانه جامع جدید پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

سامانه جامع جدید پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

رییس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی سامانه جامع جدید پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر معصومه طباطبایی با اعلام این خبر گفت: سامانه جامع پذیرش با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تکریم ارباب رجوع، رعایت قوانین کامل آموزشی و شرایط ثبت‌نام، امکان بررسی مغایرت احتمالی موارد شناسنامه‌ای و... راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: نتایج تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته واحدهای دانشگاه‌آزاد اسلامی همزمان با اعلام نتایج این مقاطع با سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

طباطبایی خاطرنشان کرد: بعد از اعلام نتایج در تاریخ مشخص شده، پذیرفته شدگان می توانند با ورود به سامانه جامع پذیرش و مشاهده فایل راهنما، ثبت‌نام خود را در سامانه مذکور انجام دهند. پس از تأیید ادارات پذیرش و ثبت‌نام واحدهای دانشگاهی، مراحل انتخاب واحد در سامانه آموزشیار انجام خواهد شد.

رییس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اطلاعات پذیرفته‌شدگان، در سامانه جامع پذیرش بارگذاری و بعد از تکمیل مراحل ثبت‌نام، اطلاعات ثبت‌نام با سازمان‌ ثبت‌ احوال و سایر سازمان‌ها به صورت سیستمی جهت رفع مغایرت‌های احتمالی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6033744

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    نظرات

    • شهرزاد IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      32 0
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      سلام امروز دو اسفند هستش و هنوز نتایج نتایج نیومده میشه بگید کی قراره بیاد یه اطلاعیه ای چیزی بخدا خیلی اذیت میشیم از اینهمه بلاتکلیفی و دیر جواب دادن مثلا قرار بود هفته اخر بهمن بیاد الان اسفنده
      • ر IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        0 0
        واقعا جوابا چرا سازمان سنجش نمی زنه این چه وضعش هست مگه ما ورودی بهمن ماه نیستیم ؟ خب چرا ثبت نام تو دی نزده بود انجام بدیم که حداقل اواسط بهمن نتایج بزنه گذاشت دقیقا اوایل بهمن ثبت نام رو تاریخش زد و تازه تاریخ تمدید زد دیگه هیچ اطلاع رسانی راجب نتایج نکرد یعنی چه بچه های مردم مگه مسخره اند
    • ر.ز IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
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      سلام لطفاً مشکل دانشجویان ارشد روانشناسی که نتونستن یک درس از واحد‌های خود را انتخاب کنند راحل کنید علت انتخاب نادرست رشته های غیر مرتبط بوده که نباید درس مربوطه را انتخاب میکردند و برای دانشجویان مرتبط با درس این رشتهجفا شده خواهش میکنم این مورد را رسیدگی نمایید دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
    • حانیه IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
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      سلام دیگه چرا نتایج اعلام نمیشه ازاسفند هم چند روز گذشت
    • مهندس حمیدایمانزاده IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
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      عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو جامعه حسابداران خبره ایران کارشناسان دادگستری در رشته حقوق و حسابداری و حسابرسی مستقل🇮🇷
    • فاطمه قندهاری IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      لطفاً برای ثبت ارشد دانشگاه آزاد بدون کنکور و بدون استعداد درخشان دانشجو پذیرش کنین چه فرقی می کنه با استعداد درخشان یا کنکور مهم اینکه دانشگاه آزاد چه با کنکور و چه بدون کنکور و بدون استعداد درخشان و هرچیز دیگه هم باید شهریه بدیم دیگه لطفاً بدون استعداد درخشان و بدون کنکور هم دانشجو پذیرش داشته باش
      • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 0
        وقتت رو در دانشگاههای ایران و بخصوص در آزاد تلف نکن،اینو کسی بهت میگه که تجربه کرده،برو یک مهارت یاد بگیر،فقط همون به دردت میخوره
    • گل نور منیب US ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام به مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دارد؟ جواب دهید ممنونم
    • صادق IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      من بعنوان متخصص علم سنجی و علم اطلاعات به شما توصیه می کنم بجز دانشگاه های روزانه دولتی به واحدهای آزاد و پولی نروید ، وسط راه به عمق بی کیفیتی و غیر قانونی بودن مراحل تحصیل می رسید!!

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