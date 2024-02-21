سامانه جامع جدید پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر معصومه طباطبایی با اعلام این خبر گفت: سامانه جامع پذیرش با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تکریم ارباب رجوع، رعایت قوانین کامل آموزشی و شرایط ثبت‌نام، امکان بررسی مغایرت احتمالی موارد شناسنامه‌ای و... راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: نتایج تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته واحدهای دانشگاه‌آزاد اسلامی همزمان با اعلام نتایج این مقاطع با سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

طباطبایی خاطرنشان کرد: بعد از اعلام نتایج در تاریخ مشخص شده، پذیرفته شدگان می توانند با ورود به سامانه جامع پذیرش و مشاهده فایل راهنما، ثبت‌نام خود را در سامانه مذکور انجام دهند. پس از تأیید ادارات پذیرش و ثبت‌نام واحدهای دانشگاهی، مراحل انتخاب واحد در سامانه آموزشیار انجام خواهد شد.

رییس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اطلاعات پذیرفته‌شدگان، در سامانه جامع پذیرش بارگذاری و بعد از تکمیل مراحل ثبت‌نام، اطلاعات ثبت‌نام با سازمان‌ ثبت‌ احوال و سایر سازمان‌ها به صورت سیستمی جهت رفع مغایرت‌های احتمالی بررسی خواهد شد.