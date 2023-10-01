آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون از ۱۲ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.

پذیرفته شدگان این مقطع می توانند از ساعت ۱۰ روز چهارشنبه (۱۲ مهرماه) با مراجعه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

نتایج آزمون سراسری، مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی پیوسته و ناپیوسته حداکثر تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد.