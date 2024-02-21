به گزارش خبرنگار مهر، امین طاهری گراوند امروز چهارشنبه در جلسه پارک علم و فناوری با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان بر همکاری‌های بین این دو در راستای ورود دانشجویان به حوزه نوآوری و فناوری تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم تقویت و ترویج اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان، نقش اقتصاد دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری را در کمک به نهادینه‌شدن فعالیت‌های فناور و دانش‌بنیان در جامعه بنیادی دانست و برای گسترش همکاری‌ها و همیاری‌های پارک با نظام آموزش عالی استان اعلام آمادگی کرد.

در این نشست، محمد حیاتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان نیز از افزایش همکاری‌ها با پارک علم و فناوری لرستان باهدف حمایت هرچه بیشتر از فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی و مشارکت هرچه بیشتر اساتید در فعالیت‌های دانش‌بنیان، استقبال کرد.

وی، وجود پارک علم و فناوری در استان را یک ظرفیت دانست که می‌تواند در رونق هرچه بیشتر فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه لرستان، اثرگذار باشد.

فاطمه احمدی، مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان نیز در گزارشی از وضعیت فعلی فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه ارائه داد و انجمن‌های علمی دانشجویی را یک ظرفیت پویا و فعال دانست که می‌توانند با کمک پارک علم و فناوری فعالیت‌های خویش را کاراتر کنند.