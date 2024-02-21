باید بخواهند تا فیلم بسازم/ جشنواره فیلم امسال متوسط بود

به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانه ملی ایران، جواد شمقدری فیلمساز و معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سومین روز از برگزاری نمایشگاه رسانه های ایران حضور پیدا کرد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره کیفیت آثار جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره فجر در هر سال نشانه کارنامه مدیریت سینمایی سال گذشته است. به نظر می‌رسد تلاش کرده‌ بودند فیلم‌های متفاوتی را ارایه کنند. اما اینکه تا چه اندازه موفق بوده‌اند در ارزیابی‌ها متفاوت است. اگر من بخواهم خلاصه بگویم جشنواره متوسطی بود. اما به هر حال جای تشکر و قدردانی دارند.

کارگردان سریال «روزهای ابدی» درباره ۲ فیلم «احمد» و «پرویز خان» عنوان کرد: این ۲ فیلم، آثار متفاوتی بودند که بعد از دیدن آن‌ها احساس خسران نمی‌کردید.

وی درباره علت کم‌کاری اش در سال‌های اخیر یادآور شد: باید شرایط پیش بیاید یعنی بخواهند که فیلم بسازم. جنس کارهای ما به شکلی است که بخش خصوصی آن را حمایت نمی‌کند. من فیلمی مانند «هتل» نمی‌سازم چون چنین تکلیفی را برای خودم نمی‌بینم. نوع فیلم‌هایی که ما می‌سازیم نیاز به حمایت مالی دارند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد طبیعی است که نمی‌توانیم در گردونه قرار بگیریم.