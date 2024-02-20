رفتار درستی با مستندسازان وجود ندارد

پوریا منجزی بازیگر و مستندساز همزمان با سومین‌روز از بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی فیلم «صبح اعدام» را در جشنواره فیلم فجر داشتم و احتمالاً در کار جدید پرویز شیخ طادی نیز حضور داشته باشم. در حوزه مستندسازی هم یک مستند دارم که درباره زندگی شخصی است که توسط اعضای خانواده‌اش و از طرف بعثی‌ها قطعه قطعه می‌شوند.

وی درباره چالش‌های حوزه مستندسازی گفت: در حوزه مستندسازی باید مراقب بود سوژه از فرم خود خارج نشود در عین حال زمانی که شروع به تصویربرداری می‌کنید خواه‌ناخواه همه چیز را ضبط می‌کنید اما نباید اجازه دهید که سوژه از فرم خود خارج شود.

این‌مستندساز در ادامه گفت: بسیار دیده‌ام که با مستندسازی در ایران درست رفتار نمی‌شود و همه مستندسازی را یک‌شیوه جاسوسی می‌دانند. اما مستندسازان کمک می‌کنند ما ماجراهایی را که اطلاعی از آنها نداریم بشنویم و ببینیم. برای مثال در حوزه دفاع مقدس مسائل بسیار زیادی را داریم که هنوز بازگو نشدند و مستندسازی می‌تواند آن‌ها را به‌طور ویژه بیان کند. بنابراین اگر نهادهای مسؤول در این زمینه همکاری بیشتری کنند اتفاقات بسیار مثبتی رخ می‌دهد.