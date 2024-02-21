مردم را از خطرات سوءاستفاده اسراییل از ابزار مدرن آگاه کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «جنگ و رسانه و غزه» با حضور حسین حیدر (حاج سلیمان)، معاون خبری شبکه المنار لبنان در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار شد.

حسین حیدر در این‌نشست با ذکر مثال‌هایی درباره مدیریت رسانه گفت: اینکه ما چگونه بتوانیم مدیریت رسانه‌ای جنگ را در رسانه‌های خود منعکس کنیم مساله اصلی است. لازم است ما در رسانه‌های خود توضیح دهیم اسراییلی‌ها چگونه می‌توانند از وسایل عمومی مانند دوربین‌ موبایل سوء‌استفاده کنند. وظیفه ماست که مردم را از خطرات رسانه‌ها و ابزار مدرن آگاه کنیم.

وی افزود: مقامات اسرائیلی به‌طور مستمر بیانیه‌هایی را منتشر می‌کنند و وظیفه ما رسانه‌هاست که واقعیت این بیانیه‌ها را به مردم نشان دهیم و بگوییم که این‌ها لاف‌زنی بیش نیست. ما باید در رسانه بیان کنیم که چرا مردم غزه انقدر صبر و تحمل ایستادگی دارند؛ منشأ این صبر چیست. باید این حقیقت را منتشر کنیم که آنها از یک‌سو قرن‌هاست صاحب این زمین‌ها هستند و از سوی دیگر خودشان ارتباط بزرگی با اسلام و قرآن دارند.

این‌مدیر رسانه در ادامه گفت: حزب‌الله با دقت کار می‌کند و صهیونیست‌ها هم همین‌طور. آن‌ها با ابزارهای مدرن تشخیص می‌دهند که خانه‌ای که قرار است مورد اصابت قرار گیرد پایگاه نظامی است یا پایگاه غیرنظامی. اسراییلی‌ها روی اختلافاتی که در لبنان وجود دارد کار می‌کنند در فیس‌بوک، توئیتر و حتی پیام‌رسان‌ها اسرائیلی‌ها کارهایی را انجام می‌دهند و ما در شبکه المنار بارها توضیح دادیم که شبکه‌های موبایل چه خطراتی دارند. اسرائیلی‌ها حتی از دوربین‌ها و دزدگیرهایی که در خانه‌ها وجود دارد و به اینترنت وصل هستند کاملاً شهروندان را کنترل می‌کنند برای همین هشدار دادیم که کسانی که تلفن همراه هوشمند دارند امکان ردیابی دارند.

حسین حیدر صهیونیست‌ها بسیاری از رزمندگان ما را از این طریق ردیابی کردند. جبهه لبنان در جنگ غزه مظلوم است و اسرائیلی‌ها از لحاظ پیشرفت و تکنولوژی پیشرفته هستند. به‌راحتی می‌توانند دوربین‌ها را بزنند و حتی می‌توانند از طریق دوربین‌های حرارتی که نصب شده و یا خط تلفنی را که ۳۲ ولت حرارت تولید می‌کند افراد و مکان‌ها را ردیابی و اسکن کنند. هم‌چنین با پهپادهای خود مخازن آبی را که در جنوب لبنان شناسایی می‌کنند و هر دو سه روز یک بار اسکن می‌کنند تا ببینند آب این مخزن‌ها کم شده یا نه یعنی آدم در آن منطقه هست یا نه و آیا می‌توانند در آن منطقه متمرکز شوند.

معاون خبری شبکه المنار لبنان در پایان گفت: ما باید به مردم نشان دهیم که وقتی چنین اتفاقی می‌افتد یا از بمبارانی عکس‌برداری می‌کند در خدمت اسرائیلی‌ها می‌شوند. مردم باید بدانند که در جنگ رسانه در بسیاری از مواقع لازم است که خبر کار نشود.