به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد، دیروز یکشنبه ۲۶ شهریور با حضور محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق افتتاح شد و از امروز دوشنبه ۲۷ شهریور کار خود را آغاز کرد. مراکش میهمان ویژه این نمایشگاه است.

در آئین افتتاحیه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد، محمد شیاع السودانی با بیان اینکه در روزهای کنونی به دلیل چالش‌های پیش‌روی مطالعه، به کتاب نیاز داریم، گفت: به دلیل پیشرفت فناوری، شکایات زیادی از کمبود مطالعه وجود دارد، اما بوی کاغذ و جوهر علیرغم پیشرفت تکنولوژی، خاطره‌انگیز است.

نخست‌وزیر عراق، حمایت از فرهنگ را به‌عنوان بخشی از برنامه دولت عراق عنوان کرد و افزود: دولت برای تسهیل کار مؤسسات انتشاراتی، اقدامات زیادی انجام خواهد داد. با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ، وام‌های بدون بهره برای حمایت از انتشارات و نمایشگاه‌های بزرگ فکری در عراق ارائه می‌شود. کتاب در طول تاریخ به بغداد پیوند خورده است. در گذشته، کتاب در مصر نوشته می‌شد و در لبنان چاپ و در عراق خوانده می‌شد. اما اکنون به حدی از خودکفایی و پیشرفت رسیده‌ایم که کتاب در عراق چاپ، نوشته و خوانده می‌شود.

خانه کتاب و ادبیات ایران در سومین حضور خود در این نمایشگاه با غرفه‌ای به مساحت ۶۰ مترمربع به معرفی و عرضه ۱۱۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های دین اسلام، ادبیات بزرگسال، ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌های حوزوی و دانشگاهی، آموزش زبان فارسی، دفاع مقدس، کتاب‌های ویژه با موضوع شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و بخش ویژه قرآن کریم می‌پردازد. ۱۸ ناشر و مؤسسه فرهنگی ایرانی نیز در این نمایشگاه کتاب‌های خود را عرضه می‌کنند.

بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد با حضور ناشرانی از کشورهای عراق، ایران، لبنان، مصر، مراکش، سوریه، آمریکا، اردن، امارات متحده عربی، کویت، ترکیه و عربستان تا ۵ مهر میزبان علاقه‌مندان است.