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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۵۳

چهارشنبه دوم اسفند؛

هفتمین‌جلسه کمیته‌های تخصصی انجمن علمی دفاع مقدس برگزار شد

هفتمین‌جلسه کمیته‌های تخصصی انجمن علمی دفاع مقدس برگزار شد

هفتمین‌جلسه کمیته‌های تخصصی انجمن علمی دفاع مقدس ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین‌جلسه کمیته‌های تخصصی انجمن علمی دفاع مقدس ایران با حضور علی اصغر جعفری دبیر و رییس کمیته هماهنگی، سرهنگ مصطفی دهقانی مدیر کمیته فضای مجازی و رسانه‌های نوین، سرهنگ حمید حیدری مدیر کمیته آموزش و پژوهش، مهدیه طایفه رستمی مدیر کمیته طرح و برنامه و علیرضا سلیمی مدیر کمیته انتشارات امروز چهارشنبه دوم اسفند برگزار شد.

در ابتدای جلسه علی اصغر جعفری دبیر و رییس کمیته هماهنگی انجمن علمی دفاع مقدس ایران گزارشی از مصوبات و اقدامات صورت گرفته در جلسات پیشین کمیته ارایه کرد.

در این‌نشست همچنین قرار شد فعالیت‌ها و اقدامات انجمن در سال ۱۴۰۲ و همچنین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ آن جهت طرح در جلسه هیأت مدیره تهیه و تنظیم شود.

کد مطلب 6034034

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