به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمینجلسه کمیتههای تخصصی انجمن علمی دفاع مقدس ایران با حضور علی اصغر جعفری دبیر و رییس کمیته هماهنگی، سرهنگ مصطفی دهقانی مدیر کمیته فضای مجازی و رسانههای نوین، سرهنگ حمید حیدری مدیر کمیته آموزش و پژوهش، مهدیه طایفه رستمی مدیر کمیته طرح و برنامه و علیرضا سلیمی مدیر کمیته انتشارات امروز چهارشنبه دوم اسفند برگزار شد.
در ابتدای جلسه علی اصغر جعفری دبیر و رییس کمیته هماهنگی انجمن علمی دفاع مقدس ایران گزارشی از مصوبات و اقدامات صورت گرفته در جلسات پیشین کمیته ارایه کرد.
در ایننشست همچنین قرار شد فعالیتها و اقدامات انجمن در سال ۱۴۰۲ و همچنین برنامههای سال ۱۴۰۳ آن جهت طرح در جلسه هیأت مدیره تهیه و تنظیم شود.
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