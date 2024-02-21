به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین‌جلسه کمیته‌های تخصصی انجمن علمی دفاع مقدس ایران با حضور علی اصغر جعفری دبیر و رییس کمیته هماهنگی، سرهنگ مصطفی دهقانی مدیر کمیته فضای مجازی و رسانه‌های نوین، سرهنگ حمید حیدری مدیر کمیته آموزش و پژوهش، مهدیه طایفه رستمی مدیر کمیته طرح و برنامه و علیرضا سلیمی مدیر کمیته انتشارات امروز چهارشنبه دوم اسفند برگزار شد.

در ابتدای جلسه علی اصغر جعفری دبیر و رییس کمیته هماهنگی انجمن علمی دفاع مقدس ایران گزارشی از مصوبات و اقدامات صورت گرفته در جلسات پیشین کمیته ارایه کرد.

در این‌نشست همچنین قرار شد فعالیت‌ها و اقدامات انجمن در سال ۱۴۰۲ و همچنین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ آن جهت طرح در جلسه هیأت مدیره تهیه و تنظیم شود.