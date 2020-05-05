جلسه کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس با حضور سرلشکر صفوی، امیر پورشاسب و ۳۰ نفر از اساتید حقوقی دانشگاههای کشور برگزار شد.
سرلشکر سید یحیی صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی در این نشست طی سخنانی اظهارداشت: همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی و با مشارکت وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، دانشگاهها و مراکز علمی، سازمانهای کشوری و لشکری، در تاریخ پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۹ در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
رئیس همایش بین المللی مطالبات حقوقی -بین المللی دفاع مقدس با بیان اینکه این همایش با سایر همایشهای علمی متفاوت است خاطرنشان ساخت: این همایش بین المللی یک همایش کاربردی است که خروجی آن استدلالهای لازم را برای طرح دعاوی حقوقی در مجامع ذیصلاح بین المللی جهت استیفای حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با خسارتهای هشت سال دفاع مقدس و شهادت حاج قاسم سلیمانی در اختیار وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه قرار خواهد داد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «چرا مردم انگلیس، فرانسه و آلمان نباید بدانند که دولتهایشان در ۸ سال جنگ برعلیه ملتی بنام ملت ایران چه کردند»، اظهار داشت: این همایش نخستین رویداد علمی بین المللی است که به عملکرد حامیان منطقهای و بین المللی در رابطه با تجاوز رژیم بعث صدام به جمهوری اسلامی ایران و حمایت کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه از صدام و تروریسم دولتی آمریکا در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس میپردازد.
در ادامه این جلسه امیر سرتیپ پورشاسب دبیر همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس گفت: انعکاس مظلومیت ملت ایران و افشای نقش دولتهای حامی صدام در جنایت علیه ملت ایران از اهداف برگزاری این همایش بین المللی است.
جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس اظهار کرد: تبیین خسارتها و مطالبات جمهوری اسلامی ایران از حامیان و شرکای بینالمللی و منطقهای صدام در جنگ تحمیلی و تروریسم دولتی امریکا در به شهادت رساندن سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ شهید ابو مهدی المهندس و تبیین راهکارهای پیگیری حقوقی و چگونگی قابلیت احقاق حقوق متعلقه از جمله اهداف این همایش است.
وی افزود: دولتهای حامی رژیم بعث عراق با باز گذاشتن دست صدام در تجاوز به ایران، بمباران شهرها، کشتار مردم بی گناه و استفاده گسترده از سلاحهای شیمیایی علیه مردم ایران و کردهای عراق، شریک جرم صدام در ارتکاب جنایات جنگی محسوب میشوند.
امیر پورشاسب در تشریح ارکان همایش خاطرنشان ساخت: سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس شورای سیاستگذاری این همایش، سرلشکر سید یحیی صفوی رئیس همایش، مسعود اخوان فرد دبیر کمیته علمی و سردار کبیری دبیر کمیته اجرایی همایش هستند.
وی در تشریح ساختار کمیته علمی این همایش گفت: کمیته علمی متشکل از ۶ کارگروه با عنوان حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل، اقتصاد، سرمایه انسانی و اجتماعی، محیط زیست و سلامت است.
در ادامه این جلسه اساتید دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، بقیه الله (عج)، امام صادق (ع)، شهید بهشتی و سایر دانشگاهها نقطه نظرات خود را در رابطه با محورهای همایش و نحوه تبیین و مستندسازی حقوقی در دعاوی داخلی و بین المللی، پیگیری خواستههای قانونی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، مکانیزم ترویجی مباحث حقوقی-بین المللی دفاع مقدس در محیطهای علمی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تدوین و ارائه مقالات علمی-پژوهشی بیان کردند.
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