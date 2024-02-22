به گزارش خبرنگار مهر، دوره جدید رقابت های بسکتبال کاپ آسیا سال ۲۰۲۵ میلادی با حضور ۱۶ تیم به میزبانی عربستان برگزار می شود.

رقابت های انتخابی برای تعیین تیم های راه یافته به این مسابقات از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی ادامه خواهد داشت.

تیم ملی بسکتبال ایران یکی از ۳۰ تیم شرکت کننده در رقابت های انتخابی کاپ آسیا است که از روز جمعه (۴ اسفند) دیدارهای خود را در این رقابت ها آغاز می کند.

تیم ملی بسکتبال ایران در گروه E مسابقات انتخابی کاپ آسیا با قطر، هند و قزاقستان همگروه است. دیدارهای انتخابی این گروه در قالب سه پنجره برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال ایران در چارچوب پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا فردا جمعه به مصاف قطر تیم ۱۰۴ رنکینگ جهانی می رود. این دیدار در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال در شرایطی این دیدار را برگزار می کند که رنکینگ 27 جهان را در اختیار دارد.

بعد از دیدار با قطر، ملی پوشان بسکتبال ایران راهی هند می شوند تا با تیم ملی این کشور دیدار داشته باشند.

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در سه پنجره انتخابی کاپ آسیا به این شرح است:

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

* ایران - قطر

دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲

* هند - ایران

جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳

* ایران - قزاقستان

دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳

* قطر - ایران

جمعه ۳ اسفند ۱۴۰۳

* ایران - هند

دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳ (۲۴ نوامبر۲۰۲۴)

قزاقستان - ایران (آستانه)