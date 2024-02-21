به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در مراسم آغاز به کار چهارمین کنگره بین المللی تغذیه افزود: دغدغه تمامی بخشهای وزارت بهداشت، پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر تغذیه است.
وی با اشاره به استقبال گسترده از برگزاری چهارمین همایش بینالمللی تغذیه، گفت: سلامت از امنیت غذایی جدایی ناپذیر است.
فرشیدی ادامه داد: کاهش بیماریهای غیر واگیر با اصلاح روش تغذیه امکانپذیر است.
وی گفت: تغذیه امری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در آینده کشورها بسیار تأثیرگذار است.
فرشیدی افزود: بر اساس اعلام سازمان جهانی غذا منازعات بشری در آینده بر سر آب و غذا خواهد بود.
وی، خواهان فرهنگ سازی در زمینه اصلاح تغذیه کشور همچون کاهش مصرف قند و نمک شد.
فرشیدی بر لزوم برنامهریزی برای تنظیم سفره خانوارها تاکید کرد و گفت: تغذیه سالم باید بر اساس نیازهای خانواده و دسترسی به غذا در اختیار خانوادهها قرار گیرد.
وی افزود: روش صحیح تغذیه در جامعه باید به گونهای باشد که موجب کاهش بار بیماریهای غیر واگیر شود.
فرشیدی، افزایش مصرف سبزیجات و میوه در کشور را ضروری دانست و گفت: عامل خطر ۱۱ میلیون مرگ سالانه در جهان تغذیه نامناسب است.
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