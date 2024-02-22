به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ضمن بازدید از غرفه مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران گفت: با توجه به این‌که یک‌وقفه طولانی در برگزاری این‌رویداد را پشت سر گذاشتیم، برگزاری‌اش مناسب و خوب بود.

وی افزود: طبیعتاً اصل کار بسیار خوب بوده و باتوجه به اینکه در سال‌های گذشته اتفاقاتی رخ داده و تکنولوژی به رسانه‌ها اضافه شده، سبب متفاوت برگزار شدن این‌رویداد شده و خلاقیت بسیار خوبی در آن وجود دارد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در پایان گفت: به نظرم بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در این دوره موضوعی‌تر شده بود. حضور خبرنگاران و سرویس‌های خبری هم در بطن این نمایشگاه و اینکه این‌نمایشگاه به‌سمت استفاده از تکنولوژی‌های روز رفته، بسیار خوب است.