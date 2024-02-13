به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران پس از شش سال وقفه و با تغییراتی چشمگیر نسبت به دورههای گذشته از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود. با توجه به پررنگ شدن نقش رسانههای برخط، رسانههای اجتماعی، دانشبنیان و نوآورانه، صنایع خلاق رسانهای، انسان رسانهها و سامانههای خبری در حوزههای خبری و اطلاعرسانی در سالهای اخیر، تلاش شده است تا در این گردهمایی بزرگ علاوه بر مطبوعات به عنوان رسانه مادر، نگاه ویژهای به این رسانههای نوظهور شود.
محمد خاکساری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، توضیح داد: این روزها شاهد تحول گسترده جهانی در حوزه رسانه و تولید محتوا هستیم؛ با توجه به نقش پررنگ فناوریهای روزآمد در جریانسازی رسانهای، فراهم شدن امکان رشد و بومیسازی فناوریهای حوزه رسانه اهمیت دوچندانی یافته است. این مهم در سالهای اخیر در معاونت علمی و فناوری از مسیر زیستبوم خلاق به صورت جدی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به ابتکار جدید این دوره از نمایشگاه خاطرنشان کرد: در این دوره از نمایشگاه رسانههای ایران، شاهد فعالیت بخش ویژه «نوآوری و فناوریهای نوین حوزه رسانه» با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد توسعه فناوریهای نرم و فرهنگی هستیم. این بخش بستر جدیدی برای حضور پررنگ شرکتهای دانشبنیان و خلاق فعال در حوزه رسانه و تولید محتوا به عنوان ابزارهای جدید تولیدات رسانهای در این نمایشگاه خواهد بود و میتواند فرصت مغتنمی برای شبکهسازی و تقویت ارتباط میان این اعضای جدید و پیشروی حوزه تولید محتوا و رسانه با سایر اهالی رسانه فراهم کند.
به گفته رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری بیش از ۳۰ شرکت دانشبنیان و خلاق در این دوره از نمایشگاه حضور خواهند داشت تا دستاوردها و ظرفیتهای ویژه خود را در حوزه تولید محتوا و رسانه به مخاطبان این نمایشگاه ارائه کنند.
خاکساری افزود: امیدواریم با از سرگیری فعالیت نمایشگاه رسانههای ایران و اضافه شدن بخشهای جدید، شاهد تحولی گسترده در حوزه تولیدات رسانهای کشور متناسب با اقتضائات جهانی باشیم.
گفتنی است بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» با حضور بیش از ۶۰۰ رسانه و مجموعههای خلاق و دانشبنیان فعال در این حوزه میزبان اهالی رسانه، فرهنگ و فناوری است. برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه فناوری و هوش مصنوعی از رویدادهای حاشیهای این نمایشگاه خواهد بود.
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