دریافت 62 MB کد مطلب 6034653 https://mehrnews.com/x34jqc ۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶ کد مطلب 6034653 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶ غرفه مهر از پنجره مهر گزارش دوربین مهر از آخرین روز نمایشگاه رسانههای ایران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط روزنامهنگاری را به چشم شغل نبینید! بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای ایران موضوعیتر بود هنرمند قمی تندیس جشنواره بین المللی «سرو سیمین» را از آن خود کرد برترینهای نمایشگاه هنرهای تجسمی ایثار معرفی شدند نخستین دروغ اسراییلیها در طوفانالاقصی چه بود؟/استفاده صهیونیستها از عدد ۴۰ برچسبها نمایشگاه مطبوعات نمایشگاه رسانههای ایران خبرگزاری مهر بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای کشور
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