نیم میلیون نفر در غزه در آستانه قحطی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه اعلام کرد که نیم میلیون نفر از ساکنان غزه در آستانه قحطی قرار گرفته‌اند.

گریفیتس افزود: این افراد به ساده‌ترین نیازمندی‌های بنیادین غذایی، آبی و مراقبت پزشکی دسترسی ندارند. محرومیتی که ساکنان غزه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند سخت و ژرف است و کمک‌ها هرچقدر هم که باشند باز پاسخگوی نیازهای آنان نخواهند بود.

وی ادامه داد: ما از اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر در غزه خواستیم که راه رسیدنِ کمک‌ها را هموار کند، اما سودی نداشت. برخی شهرک‌های نوار غزه به طور کامل محو شده‌اند.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه بیان کرد: خودداری گروه ۲۰ از هرگونه اقدامی، به مرگ شمار بیش‌تری از کودکان و زنان غزه خواهد انجامید. ما از اعضای گروه ۲۰ می‌خواهیم که به توقف این جنگ و نجات ساکنان غزه کمک کنند.

گریفیتس گفت: آنچه در ۱۳۷ روز گذشته در غزه رخ داده از نظر شدت، ددمنشی و گستره بی‌سابقه بوده است ما برای انجام وظایف خود و رفع نیازهای موجود در نوار غزه به امنیت نیاز داریم.