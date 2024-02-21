جنگ غزه موجب انزوای اسراییل در جامعه جهانی شده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل آذر مهدوان: حجابی کرلانگیچ سفیر ترکیه در تهران امروز چهارشنبه ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار مهر انجام داد.

مشروح این گفتگو از نظر می‌گذرد:

شما به عنوان سفیر ترکیه در تهران، روابط ایران و ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه زمینه‌هایی نیاز به همکاری بیشتری است؟

ایران و ترکیه روابط دیرینه ای دارند. این روابط به صدها سال پیش برمی گردد. مردم ترکیه و ایران از نظر رسوم و آداب و از نظر میراث فرهنگی اشتراکات بسیاری دارند. در کنار این از گذشته به امروز روابط تجاری میان دو کشور جاری است. مطمئن هستم این روابط ادامه خواهد داشت. ما به عنوان سفارت ترکیه در تهران همه تلاش مان را برای توسعه روابط دو کشور خواهیم کرد. امیدوارم سطح مناسبات تهران و آنکارا گسترش یابد. همکاران ما هم در ایران و هم در ترکیه سعی دارند روابط دوستانه دو کشور را ارتقا دهند. مثلاً ما در سال جدید در راستای مراودات دو کشور شاهد تحولات مثبت بسیاری هستیم. یکی از این تحولات سفر اخیر رئیس جمهور ایران به ترکیه بود. سفر رئیس جمهور ایران به آنکارا از نظر ما پر برکت بود. در زمینه‌های مختلف قراردادهای مهمی امضا شد که امیدوارم این قراردادها اجرا شود.

در جریان این سفر حجم تجارت دو کشور ۳۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شد و حتی توافقاتی در این زمینه صورت گرفت. با توجه به این فعلاً حجم تجارت ما با ترکیه حدود ۸/۵ میلیارد دلار است آیا رسیدن به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری امکان پذیر است؟

البته؛ این امکان پذیر است. برای رسیدن به این هدف‌گذاری به همراهی و تلاش دو کشور نیاز داریم. ما قبل از شیوع کرونا روابط تجاری مطلوبی با ایران داشتیم. فقط با آمدن کرونا سطح روابط اقتصادی ایران و ترکیه کاهش یافت. ما سعی خواهیم کرد روابط تجاری را افزایش دهیم.

جناب سفیر شما به عنوان استاد زبان و ادبیات زبان فارسی که در این زمینه کارهای ارزنده‌ای انجام داده اید به عنوان سفیر در ایران فعالیت می‌کنید. جناب «دریا ارس» سفیر پیشین هم فعالیت اصلی شأن در خصوص زبان و ادبیات فارسی بود. به نظرم دولت ترکیه در موضوع انتخاب سفیر برای ایران سیاست شأن مبتنی بر «دیپلماسی فرهنگی» است. آیا این برداشت بنده درست است؟

رئیس جمهور و وزرای خارجه کشورمان صلاح دانستند اشخاصی را انتخاب کنند که بیشتر با فرهنگ ایران آشنا هستند. ایران به عنوان کشور دوست و برادر جایگاه بسیار خوبی در جامعه مردمی و سیاسی ترکیه دارد. از نظر من انتخاب جناب دریا اورس و سپس بنده به عنوان سفیر ترکیه در تهران هدفمند بوده است. بنده به عنوان سفیر وظیفه دارم بر روابط دو کشور شکلی فرهنگی و دوستانه بدهم. البته در بعد سیاسی و اقتصادی نیز فعالیت خواهد شد اما فرهنگ و ادبیات بهترین بستر برای نزدیکی دو کشور است.

علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی در حملات غزه هیچ دستاوردی نداشته است اما همچنان بر ادامه این جنگ اصرار دارد. از نظر شما جوامع اسلامی برای جلوگیری از تداوم جنگ غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی چه کاری باید انجام دهند و به چه مسئولیتی باید عمل کنند؟

متأسفانه کشورهای اسلامی در خصوص توقف جنگ غزه اقدام تأثیر گذاری نکرده اند. البته در مجامع بین المللی و در سطح کشورهای اسلامی نشست‌هایی برگزار شده است اما نتیجه‌ای نداشته است. مردم غزه با بحران نسل کشتی و مهاجرت مواجه هستند. البته تحولات غزه موجب بیداری جهانی شده است. حملات اسرائیل به مردم فلسطین در ماه‌های اخیر موجب انزوای سیاسی اش در جامعه جهانی شده است. ما به عنوان کشورهای اسلامی باید از این موضوع درس بگیریم. ایران و ترکیه دو کشوری هستند که در خصوص توقف جنگ غزه دیپلماسی بسیاری خوبی را پیش برده اند. اما این اقدامات کافی نیست. باید اقدامات موثرتری داشته باشیم.