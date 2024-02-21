بزرگداشت روز جهانی «زبان مادری» در دانشگاه کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه کردستان شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز «زبان مادر» که در تالار مولوی دانشگاه کردستان و با حضور پرشور دانشجویان و اساتید این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: حفظ و نگهداری زبان مادری وظیفه همه مردم بوده و در سطح کلان نیز باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

حامد قادرزاده ضمن اشاره به دیدگاه قرآن در رابطه با تنوع و تفاوت زبانی و قومی، وجود کثرت زبانی در ایران را مسأله‌ای حائز اهمیت و فرصتی برای استفاده مفید دانست.

وی با اشاره به اینکه هیچکس بر دیگری برتری ندارد، افزود: در نظر گرفتن «متغیرها» برای توجه به اثر «متغیر» در سیاست گذاری و برنامه ریزی است نه برای تحکم، نه برای غلبه دادن حقی بر حق دیگر بلکه به معنای ایجاد نگاه و نگرش مکمل-تکاملی بوده و تا زمانی که خود را مکمل نپنداریم تکامل نخواهیم یافت.

به گفته دکتر قادرزاده، زبان مادری، هویت ما بوده و کثرت و تنوع زبان کردی بسیاری زیاد بوده ودر هر محله و روستایی به گویش متفاوتی صحبت می‌کنند که این بسیار ارزشمند است.

رئیس دانشگاه کردستان تصریح کردستان: هر زبانی که در دنیا وجود دارد بسیار ارزشمند است و زبان هر سرزمینی به مرور و در طی دوران‌های مختلف تغییراتی در آن ایجاد می‌شود و این خاصیت زنده بودن هر زبانی است.

گفتنی است، از سال ۲۰۰۰ میلادی روز ۲۱ فوریه توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) به عنوان «روز جهانی زبان مادری» و به منظور بزرگداشت و حفاظت از تنوع زبانی و فرهنگی نام‌گذاری شد.