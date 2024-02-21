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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۵

با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه کردستان برگزار شد؛

بزرگداشت روز جهانی «زبان مادری» در دانشگاه کردستان

بزرگداشت روز جهانی «زبان مادری» در دانشگاه کردستان

سنندج_ مراسم روز جهانی «زبان مادری» با حضور دانشجویان و اساتید و مسئولان دانشگاه کردستان در تالار مولوی این دانشگاه گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه کردستان شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز «زبان مادر» که در تالار مولوی دانشگاه کردستان و با حضور پرشور دانشجویان و اساتید این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: حفظ و نگهداری زبان مادری وظیفه همه مردم بوده و در سطح کلان نیز باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

حامد قادرزاده ضمن اشاره به دیدگاه قرآن در رابطه با تنوع و تفاوت زبانی و قومی، وجود کثرت زبانی در ایران را مسأله‌ای حائز اهمیت و فرصتی برای استفاده مفید دانست.

وی با اشاره به اینکه هیچکس بر دیگری برتری ندارد، افزود: در نظر گرفتن «متغیرها» برای توجه به اثر «متغیر» در سیاست گذاری و برنامه ریزی است نه برای تحکم، نه برای غلبه دادن حقی بر حق دیگر بلکه به معنای ایجاد نگاه و نگرش مکمل-تکاملی بوده و تا زمانی که خود را مکمل نپنداریم تکامل نخواهیم یافت.

به گفته دکتر قادرزاده، زبان مادری، هویت ما بوده و کثرت و تنوع زبان کردی بسیاری زیاد بوده ودر هر محله و روستایی به گویش متفاوتی صحبت می‌کنند که این بسیار ارزشمند است.

بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در دانشگاه کردستان

رئیس دانشگاه کردستان تصریح کردستان: هر زبانی که در دنیا وجود دارد بسیار ارزشمند است و زبان هر سرزمینی به مرور و در طی دوران‌های مختلف تغییراتی در آن ایجاد می‌شود و این خاصیت زنده بودن هر زبانی است.

گفتنی است، از سال ۲۰۰۰ میلادی روز ۲۱ فوریه توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) به عنوان «روز جهانی زبان مادری» و به منظور بزرگداشت و حفاظت از تنوع زبانی و فرهنگی نام‌گذاری شد.

کد مطلب 6034372

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    نظرات

    • شفا IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      چه جالب زبان مادری در کوردستان با دستور مرکز نشینان سایرین کشک

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