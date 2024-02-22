برخورد تیبا و پژو پارس در جاده مهمانشهر سمنان/ ۲ نفر جان باختند

رضا خادمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شب گذشته وقوع یک مورد حادثه رانندگی به ایستگاه آتش نشانی سمنان گزارش شد، ابراز داشت: در پی این حادثه که میان خودرو تیبا و پژو پارس در جاده مهمانشهر اتباع خارجی سمنان به وقوع پیوست نیروهای امدادی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه تیم امدادی ایستگاه شماره پنج آتش نشانی سمنان نسبت به امدادرسانی و رهاسازی مصدومان اقدام کردند، افزود: متأسفانه بر اثر شدت حادثه دو نفر جان باختند که متوفی‌ها بعد از رها سازی به نیروهای مربوط تحویل داده شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم نیز بر جای گذاشت، بیان کرد: مصدومان حادثه نیز رها سازی و به عوامل اورژانس برای ادامه سیر درمان تحویل داده شدند.

خادمیان بابیان اینکه ایمن سازی خودروها برای پیشگیری از وقوع حریق به انجام رسید، اضافه کرد: اندکی صبر و شکیبایی و پرهیز از عجله و شتاب عاملی برای داشتن سفر ایمن است لذا رانندگان را به رعایت این موارد دعوت می‌کنیم.