دغدغه هایی که تبدیل به نماهنگ شد/ ناگفته هایی از «عزیزم مهدی»

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «عزیزم مهدی» در آستانه نیمه شعبان و سال‌روز میلاد امام زمان (عج) با نوای محمد اسداللهی از ایران، محمد غلوم از بحرین و حسین خیرالدین از لبنان چندی پیش به عنوان اثر جدید مؤسسه ماوا (وابسته به سازمان هنری رسانه‌ای اوج) منتشر شد.

محمد اسدالهی یکی از خوانندگان این پروژه که ترانه‌سرای نماهنگ «عزیزم مهدی» هم است، درباره تولید این اثر به خبرنگار مهر گفت: هدف از ساخت نماهنگ «عزیزم مهدی» آشنایی کودکان و خانواده‌ها با امام زمان (عج) و اهداف ایشان بوده است. یعنی این نماهنگ تنها آشنایی با حضرت مهدی (عج) نیست و توجه به اهداف ایشان نیز بُعد مهم دیگری است که به آن توجه ویژه شده است و تلاش شده تا در بخش‌های مختلف شعر نیز به آن اشاره شود.

وی افزود: سرباز امام زمان (عج) بودن یعنی مطیع ایشان بودن؛ مطیع امام زمان (عج) بودن هم یعنی مطیع همه خوبی‌ها؛ آن وقت است که دیگر در قلب تو جایی برای بدی نمی‌ماند. این موضوع آدمی را به سمتی می‌برد که وقتی حضرت مهدی (عج) ظهور کردند قلب، تمام خوبی‌ها را پذیرفته و دیگر در مقابل ایشان قرار نخواهیم گرفت. پس لازم است این مفاهیم از کودکی نهادینه شود و مرکز موسیقی ماوا همیشه خواسته است این گونه در دل کودکان اثر بگذارد.

این مداح، شاعر و ترانه‌سرا با بیان چگونگی شکل‌گیری نماهنگ «عزیزم مهدی» بعد از نماهنگ «عزیزم حسین» افزود: همه ما دوست داریم برای امام زمان‌مان (عج) کاری انجام دهیم و ارادت مان صرف در کلام نباشد. بعد از تولید «عزیزم حسین ۱ و ۲» و تأثیری که روی کودکان گذاشت و توانست پیام مد نظر را منتقل کند، انگیزه ما برای ساخت اثری دیگر ۲ چندان شد.

اسدالهی درباره محتوای شعری که در «عزیزم مهدی» سروده است، گفت: سرودن شعری که در نماهنگ «عزیزم مهدی» مورد استفاده قرار گرفته است از رمضان سال قبل شروع شد. همزمان اتفاقات سال گذشته پیش آمد و از قبل نیز دغدغه‌هایی در ذهن داشتم که در قالب آن‌چه شنیدید، به ثمر نشسته است. به عنوان مثال اینکه امام زمان (عج) در این دنیا و عصر نو چراغ هدایت است و راه را روشن می‌کند. یا پدر بزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و پدر و مادرها همیشه با دل‌های پاک‌شان ما را به پیروی از اهل بیت (ع) و امام زمان (عج) سفارش کرده‌اند.

وی ادامه داد: مثلاً در شعر به جمله معروف آقای کافی اشاره شده است که خطاب به امام مهدی (عج) می‌گویند: بچه‌ها بزرگ شدند، جوان‌ها پیر شدند، پیرها از دنیا رفتند و شما را ندیدند. همینطور در شعر به نکات روز نیز اشاره شده است. این‌که امام (عج) می‌آیند و حق مظلومان را می‌گیرند و عدالت گستر هستند. تاکید بر همدلی و همبستگی موضع دیگری بود که در شعر مد نظر داشتیم؛ اینکه کنار هم عهد می‌بندیم و ابتدا با هم یک‌دل می‌شویم و وقتی یک‌دل شویم آن‌وقت بهتر می‌توانیم با امام زمان‌مان (عج) عهد ببندیم.

اسدالهی حضور ۲ مداح بحرینی و لبنانی در تولید نماهنگ «جانم مهدی» را نشانه‌ای از اتحاد مسلمانان دانست و افزود: وقتی چنین شعری از سوی مداحان محمد غلوم از بحرین و حسین خیرالدین از لبنان نیز خوانده می‌شود، نشان‌دهنده همدلی و اتحاد است. جمله‌ای است که ظهور شما باعث اتحاد همه جهان و ادیان خواهد شد. اگر می‌خواهیم خودمان را در مسیر ظهور امام زمان (عج) قرار دهیم یک قدم آن می‌تواند همدلی باشد و اینکه همه جهان را همراه کنیم نه اینکه فقط خودمان یا قشر خاصی را ببینیم.

این ترانه‌سرا درباره لوکیشن ضبط تصاویر نماهنگ «عزیزم مهدی» توضیح داد: برای ساخت نماهنگ، چند ماه فکر و برنامه ریزی انجام می‌دهیم تا همه اجزا درست و اصولی باشد. برای لوکیشن «عزیزم مهدی» فضای باز مد نظرمان بود؛ چون شاید بیابان همیشه ما را یاد غربت امام زمان (ع) و تنهایی ایشان می‌اندازد. طلوع که در ابتدای نماهنگ مشاهده می‌شود نشانه صبح ظهور است و دل‌ها و ذهن‌ها را به آن سمت می‌برد. تلاش شد تا تصویر قدم به قدم با شعر همراه شود که این اتفاق رخ داده است.

محمد اسدالهی درباره ملودی و ریتم در نظر گرفته شده برای نماهنگ «عزیزم مهدی» گفت: شعر و ملودی هم برای مخاطب بزرگسال و هم کودک در نظر گرفته شده و در ملودی تلاش شده است نه آن‌قدر ریتمیک باشد که از چارچوب خارج شود و نه به گونه‌ای که بی‌رمق شود. همیشه یک ملودی خوب و متناسب با متن و شعر، بهتر توانسته منظور را به شنونده برساند. به هر ترتیب تلاش بر این بوده تا ریتم و ملودی به گونه‌ای در خدمت شعر باشد که به درستی منظور را منتقل سازد که امیدوارم در این زمینه موفق عمل کرده باشیم.