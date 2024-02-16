نماهنگ عزیزم مهدی (عج) منتشر شد/ حضور ۲ خواننده خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «عزیزم مهدی (عج)» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرکز موسیقی مأوا به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه است که در آستانه فرا رسیدن سال‌روز میلاد حضرت ولی عصر (عج) منتشر شد.

در این نماهنگ که با همراهی گروه سرود «شمیم یاس» منتشر شده است، محمد اسدالهی از کشورمان، حسین خیرالدین از کشور لبنان و محمد غلوم از کشور بحرین به عنوان خواننده حضور دارند.

محمد اسداللهی شاعر، احسان جوادی آهنگساز و تنظیم کننده، حسین فراهانی تهیه کننده، امین افشاری کارگردان، حسین شهرابی تهیه کننده صوت دیگر عوامل اجرایی نماهنگ «عزیزم مهدی (عج)» را تشکیل می دهند.