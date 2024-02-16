  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۹

توسط مرکز موسیقی مأوا؛

نماهنگ عزیزم مهدی (عج) منتشر شد/ حضور ۲ خواننده خارجی

نماهنگ عزیزم مهدی (عج) منتشر شد/ حضور ۲ خواننده خارجی

همزمان با فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج)، نماهنگ «عزیزم مهدی (عج)» با حضور سه خواننده از کشورهای ایران، لبنان و بحرین پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

دریافت 18 MB

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «عزیزم مهدی (عج)» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرکز موسیقی مأوا به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه است که در آستانه فرا رسیدن سال‌روز میلاد حضرت ولی عصر (عج) منتشر شد.

در این نماهنگ که با همراهی گروه سرود «شمیم یاس» منتشر شده است، محمد اسدالهی از کشورمان، حسین خیرالدین از کشور لبنان و محمد غلوم از کشور بحرین به عنوان خواننده حضور دارند.

محمد اسداللهی شاعر، احسان جوادی آهنگساز و تنظیم کننده، حسین فراهانی تهیه کننده، امین افشاری کارگردان، حسین شهرابی تهیه کننده صوت دیگر عوامل اجرایی نماهنگ «عزیزم مهدی (عج)» را تشکیل می دهند.

کد مطلب 6026040
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها