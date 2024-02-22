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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۷

ایمن الصفدی: وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در نوار غزه قابل وصف نیست

ایمن الصفدی: وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در نوار غزه قابل وصف نیست

وزیر امور خارجه اردن در جلسه دادگاه لاهه برای بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است و به قوانین بین المللی هیچ اعتنایی نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه اردن در نشست دادگاه لاهه برای بررسی جرایم و جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین گفت که این رژیم در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است.

ایمن الصفدی در سومین روز رسیدگی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی افزود: اسرائیل با تحمیل سیاست تغییر بافت جمعیتی، فلسطینی‌ها را از خانه‌هایشان محروم می‌کند. اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده و زندگی بیش از ۲.۳ میلیون فلسطینی را نابود کرده است.

وی تأکید کرد: وحشی‌گیری رژیم صهیونیستی در نوار غزه در وصف نمی‌گنجد. اسرائیل همچنین وظیفه خود را برای حفاظت از اماکن مقدس اسلامی انجام نمی‌دهد. رژیم اسرائیل هیچ اعتنایی به قوانین بین‌المللی ندارد و به این رژیم اجازه داده شده است که فراقانونی عمل کند.

الصفدی تصریح کرد: نیم میلیون فلسطینی در نوار غزه در آستانه از دست دادن جان خود به علت گرسنگی هستند و با بدترین مراحل قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وزیر امور خارجه یمن همچنین گفت: تروریسم شهرک‌نشینان صهیونیست در حال افزایش است و قربانیان، فلسطینیان بی گناه و خانه‌ها و دارایی‌های آنها هستند.

کد مطلب 6034946

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