  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

نماینده چین در دادگاه لاهه:

مقاومت مسلحانه حق ملت‌های تحت اشغال است و با قانون مغایرت ندارد

مقاومت مسلحانه حق ملت‌های تحت اشغال است و با قانون مغایرت ندارد

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه چین در نشست دادگاه لاهه برای بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین گفت که مقاومت مسلحانه حق ملت‌های تحت اشغال است و با قوانین بین المللی مغایرت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه چین گفت که سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در قبال موضوع فلسطین مسؤولیت دائمی دارند.

«ما جین مین» در سومین جلسه رسیدگی مشورتی به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند گفت: تسهیل آغاز روند مذاکرات در خصوص آنچه در فلسطین می‌گذرد منوط به نظر مشورتی است که این دادگاه اعلام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها توسط کنوانسیون‌های بین المللی تضمین شده است و این مردم حق دارند برای دستیابی به این حق در هر مبارزه‌ای شرکت کنند. قطعنامه‌های بین المللی مشروعیت مبارزه را با همه ابزارها از جمله مبارزه مسلحانه برای رهایی از اشغال و استعمار به رسمیت می‌شناسند.

نماینده چین اظهار داشت: اسرائیل در طول اشغالگری خود، حق ملت فلسطین را برای تعیین سرنوشت خود به شدت تضییع کرده و سیاست‌های تل‌آویو در فلسطین نقض حقوق بشردوستانه و بین المللی است.

ما جین مین در پایان گفت: عدالت باید محقق شود و حل‌وفصل مسأله فلسطین مستلزم تلاش هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی است.

کد مطلب 6034770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      دقیقاً. 👌🌱

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها