به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه چین گفت که سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در قبال موضوع فلسطین مسؤولیت دائمی دارند.

«ما جین مین» در سومین جلسه رسیدگی مشورتی به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند گفت: تسهیل آغاز روند مذاکرات در خصوص آنچه در فلسطین می‌گذرد منوط به نظر مشورتی است که این دادگاه اعلام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها توسط کنوانسیون‌های بین المللی تضمین شده است و این مردم حق دارند برای دستیابی به این حق در هر مبارزه‌ای شرکت کنند. قطعنامه‌های بین المللی مشروعیت مبارزه را با همه ابزارها از جمله مبارزه مسلحانه برای رهایی از اشغال و استعمار به رسمیت می‌شناسند.

نماینده چین اظهار داشت: اسرائیل در طول اشغالگری خود، حق ملت فلسطین را برای تعیین سرنوشت خود به شدت تضییع کرده و سیاست‌های تل‌آویو در فلسطین نقض حقوق بشردوستانه و بین المللی است.

ما جین مین در پایان گفت: عدالت باید محقق شود و حل‌وفصل مسأله فلسطین مستلزم تلاش هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی است.