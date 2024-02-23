واکنش آذربایجان به اظهارات پاشینیان در مورد جنگ قریب الوقوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، وزارت خارجه آذربایجان سخنان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان مبنی بر آماده شدن باکو برای حمله به ارمنستان را تکذیب کرد و این سخنان را بی اساس توصیف کرد.

پاشینیان دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ فرانسه گفت که صلح بین ارمنستان و آذربایجان در حال حاضر غیرقابل تصور است و مدعی شد که طرف آذربایجانی برای حمله به ارمنستان آماده می‌شود.

در بیانیه وزارت خارجه آذربایجان آمده است: این اتهامات واهی و بی اساس که بار دیگر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان مطرح کرد، عمداً باعث افزایش تنش در منطقه و تضعیف مجدد روند صلح می‌شود.

علیرغم تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات بین دو کشور باکو و ایروان، وزارت دفاع ارمنستان چند روز پیش اعلام کرد که عملیات آذربایجان منجر به کشته شدن چهار سرباز ارتش ارمنستان شد.

یک روز قبل از آن نیز وزارت آذربایجان، طرف ارمنی را متهم به بمباران مکان‌هایی در مسیر زنگیلان کرد.