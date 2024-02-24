علیرضا یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت داوری فوتبال کشورمان اظهار داشت: وضعیت داوری فوتبال ما خوب نیست و در دو هفته ابتدایی دور برگشت لیگ برتر اگر می‌بینید حرف و حدیث‌ها در خصوص داوری کم است باید بگویم که اینها همه آتش زیر خاکستر است. چرا که هنوز مشکلات زیر ساختی آموزشی و اجرایی داوران فوتبال پا برجاست و نمی‌توانیم آنطور که شاید و باید کار را پیش ببریم. همه این موضوعات هم به این دلیل است که مشکلات داوری کشورمان در مجامع بین المللی نمایان شده است.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی خیلی مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در جام ملت‌های آسیا ایران حتی یک ناظر داوری هم نداشت. از همه مهم‌تر چند روز پیش سمینار آموزش داوری فیفا در امارات برگزار شد اما علی رغم حضور ۶ نماینده از آسیا متأسفانه ایران در این سمینار نماینده نداشت. مجموع همه این اتفاقات نشان می‌دهد حال داوری ایران خوب نیست.

نبود کمک داور ویدئویی لطمه بزرگی زد

کارشناس داوری فوتبال کشورمان با اشاره به نبودن کمک داور ویدئویی در فوتبال ایران عنوان کرد: اخراج بازیکنان نماینده‌های ایران و یا حتی تیم ملی به دلیل عدم وجود کمک داور ویدئویی است که باعث زیان‌های زیادی برای فوتبال می‌شود. نبود VAR باعث شده است داوران کشورمان از صحنه‌های بین المللی دور باشند. وقتی از سیستم‌های موجود در داوری استفاده نمی‌کنیم باید هم منتظر اتفاقات بعدی هم باشیم. من در گذشته هم گفته‌ام باید شکل مدیریت داوری کشورمان تغییر کند. افرادی که در حال حاضر در کمیته داوران حضور دارند آزمون و خطای خود را پشت سر گذاشته‌اند و کارنامه آنها مشخص است اما باز هم شاهد حضور این افراد و تصمیم گیری آنها هستیم.

کمیته انضباطی باید بیرانوند طبق آئین نامه برخورد کند

یزدانی در خصوص رفتار علیرضا بیرانوند در دیدار پرسپولیس و تراکتور گفت: ما آئین نامه و قوانین داریم اما به درستی در داوری کشور اجرا نمی‌شود. کمیته انضباطی با توجه به قوانین و آئین نامه‌ای که دارد اما متناسب با قوانین با بازیکنان برخورد نمی‌کند. همین بی توجهی‌ها باعث می‌شود که یک بازیکن در جریان بازی به داور بازی بگوید من ۳ کارته هستم حواستان باشد اگر کارت بگیرم ۴ کارته می‌شوم. در ماده ۶۶ آئین نامه کمیته انضباطی به صراحت آمده است تحت فشار قرار دادن مقامات رسمی بازی که مانع تصمیم آزادانه شود جرایم و محرومیت‌های خود را دارد.

وی در ادامه با انتقاد از کمیته انضباطی ادامه داد: ما انتظار داشتیم کمیته انضباطی در خصوص رفتار بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس هم ورود کند و او را به کمیته انضباطی فرا بخواند و در خصوص حرف‌هایی که زده است باز خواست شود. این همه فوتبال در اروپا برگزار می‌شود در کدام یک از آنها چنین موضوعی را شاهد هستیم؟ این همه برای این است که کمیته انضباطی به درستی از آئین نامه و قوانین خود استفاده نمی‌کند که شاهد این موارد نشویم.

داورانی که در لیگ قضاوت می‌کنند شجاعت ندارند

کارشناس داوری فوتبال کشورمان بابیان اینکه داورانی که در لیگ برتر قضاوت می‌کنند شجاعت ندارند گفت: موضوع دیگری که در این مورد باید به آن اشاره کنم این است که داورانی که امروز در فوتبال ما فعالیت می‌کنند شجاعت ندارند. زمانی که داور به بیرانوند کارت زرد داد پرخاشگری‌های او به گونه‌ای بود که باید کارت زرد دوم را هم دریافت می‌کرد و اخراج می‌شد. وقتی داوران ما شجاعت انجام قضاوت‌های درست را ندارند از استاندارد خارج می‌شوند. همین موضوع هم باعث می‌شود هر بازیکن و مربی به خود اجازه دهد به داور بازی پرخاش کند.

کمیته داوران باید مستقل باشد

یزدانی در پاسخ به این سوال که چرا کمیته داوران در خصوص چنین اتفاقاتی سکوت کرده است و واکنشی نشان نمی‌دهد تصریح کرد: کمیته داوران باید مستقل باشد و هر نقدی هم که امروز به کمیته داوران وارد است به دلیل کوتاهی خود مسؤولان است. در خصوص انتقادات و حرف‌هایی که گفته می‌شود نه واکنشی نشان می‌دهند و نه شرایط را برای داوران کشورمان تصریح می‌کنند. اگر در موضوع علیرضا بیرانوند ورود می‌کرد داوران قرص تر و با خیالت راحت تر و قضاوت می‌کردند. عدم کیفیت داوری‌ها هم به کمیته داوران مربوط می‌شود که اصلاً حمایت و پشتیبانی از داوران خود نمی‌کند.

مسؤولان داوران را وسیله انتخاباتی خود قرار ندهند

وی با اشاره به مسؤولان کمیته داوران و انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: کسانی که امروز در رأس کمیته داوران حضور دارند تعارض منافع دارند. یعنی مسوولیت‌هایی دارند که طبق آن کار انجام می‌دهند. ریاست افشاریان در هیأت فوتبال کهکیلویه و بویراحمد، عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و ریاست در کمیته داوران چیزی جز تعارض منافع نیست. حدود ۱۰ ماه دیگر انتخابات فدراسیون فوتبال باید برگزار شود پس به رأی این افراد در این انتخابات نیاز است. اینها همه برای این است که مسؤولان محبوبیت خود ساخته خود را از دست ندهند.

کارشناس داوری فوتبال کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: مسؤولان دوران را وسیله انتخاباتی خود قرار داده‌اند، همین موضوع هم روی بازی‌های لیگ تأثیر گذاشته است و تیم‌هایی هستند در این میان ضرر کردند. مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون باید به این گونه موارد ورود کند و مسائل را حل کند اما وقتی جدی گرفته نمی‌شود شاهد این هستیم که رفته رفته مشکلات داوران کشورمان زیادتر می‌شود.