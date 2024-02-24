پرسپولیس مهاجم مازاد استقلال را نخواست

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مطهری در نیم فصل نقل و انتقالات زمستانی از لیست استقلال کنار گذاشته شد تا در آخرین روزهای مانده از نقل و انتقالات زمستانی هنوز تصمیم خود را برای دور برگشت بازی‌های لیگ بیست و سوم نگرفته است.

مهاجم آبی‌پوشان پایتخت در حالی با شایعه حضور در پرسپولیس روبرو شده است که سرخپوشان برای تقویت خط حمله خود اقدام به جذب اوستون ارونوف و عیسی آل کثیر کردند تا دیگر نیازی به مهاجم جدید نداشته باشند و مهاجمی که سابقه گلزنی در دربی را دارد دیگر فرصت حضور در این بازی را پیدا نکند.

حسین بادامکی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس ضمن رد هرگونه پیشنهاد از سوی این باشگاه به مهاجم استقلال گفت: به هیچ وجه قصد خرید مطهری را نداریم و برای این بازیکن با کیفیت فوتبال کشور در انتخاب باشگاه خود آرزوی موفقیت داریم.

باشگاه پرسپولیس در تلاش است نبیل باهویی را امروز راضی به فسخ قرارداد کند تا بتواند اوستون ارونوف را جانشین او کند. مطهری که دو پیشنهاد از هوادار و مس رفسنجان دارد هنوز هیچ تصمیمی برای تعیین باشگاه بعدی خود نگرفته است.