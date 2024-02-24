به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آن طور که پیشتر در کدال افشا شده بود، دکتر مهران رضوانی در نامه‌ای به «تجارت سهند ویسمن»، جزئیاتی از آخرین وضعیت زمین بابلسر را خواستار شده بود.

او زیان انباشته تجارت سهند ویسمن، صدور مجوز فروش زمین بابلسر و تهاتر آن به عنوان بخشی از ثمن معامله زمین اعلامی در خیابان جردن ابهاماتی را مطرح و توضیحاتی را درخواست کرده بود.

حالا گویا مشخص شده است که پیگیری‌های دکتر رضوانی و تلاش تیم حقوقی، این زمین از حالت تهاتر خارج شده و به شرکت بیمه تجارت‌نو بازگشته است.

این همان زمینی است که پیشتر قرار بود ۳۱ طبقه بنا بر روی آن ساخته شود.

زمین ۸۵۸۴ متر مربعی که دارای مجوز ساخت برای ۹۷ هزار و ۲۶۶ مترمربع زیربناست.

مطابق افشای صورت گرفته در کدال، بیمه تجارت‌نو زمین بابلسر را در سوم اسفند ماه سال جاری بازپس گرفته است.

از زمان حضور تیم مدیریت جدید با رهبری دکترمهران رضوانی و حمایت هیأت مدیره در بیمه تجارت‌نو، اقدامات قابل توجهی در این شرکت صورت گرفته است.

با رعایت مدیریت صحیح ریسک و حذف پرتفوی‌های زیان ده و جذب پرتفوهای سودآور و با در نظر گرفتن کاهش ریسک بیمه گری در رشته‌هایی چون درمان و اتومبیل (ثالث) این تیم موفق شده است بودجه ۳.۲ هزار میلیارد تومانی که برای تا پایان امسال شرکت در نظر گرفته شده بود را در نیمه بهمن ماه محقق کند.

افزایش مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت و ارائه محصولات جدید بانک – بیمه نیز از دیگر فعالیت‌های تیم مدیرعامل کنونی بیمه تجارت‌نو است و مهم‌ترین امر، پرداخت خسارات معوق ۱۲ ماهه شرکت بود که با مدیریت صحیح این تیم، تمامی خسارات در پنج ماه تسویه شد.

حالا با بازگشت زمین بابلسر به دارایی‌های بیمه تجارت‌نو و بهبود جریان نقدینگی، خون تازه‌ای در رگ‌های شرکت جریان یافته که بر توانگری مالی تجارت‌نو تأثیرگذار خواهد بود و سهامداران بنو با سرعت گرفتن اقدامات مدیران، در انتظار روزهای بهتری هستند.

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