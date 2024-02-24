صنعتگران و بازرگانان موفق اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، اظهار کرد: فعالان عرصه تولید در قالب باشگاه چند صد هزار نفری فرصت اشتغال خوبی را برای جوانان فراهم کردند.
مسعود ایرانی تصریح کرد: فعالیتهای خوبی را در استان اردبیل در عرصه صنعتی، معدنی و تجاری شاهد هستیم و قطعاً این فعالیتها میتواند روند مطلوبتری را نیز به خود بگیرد.
وی از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تعامل بیشتر با هدف صدور کارت بازرگانی و نظارت بر فعالیت آنها گفت: ما هیچ مشکلی در صدور کارت بازرگانی و تعیین صلاحیت متقاضیان نداریم و تقدم و تأخر در این بحث موضوعیت ندارد و شایسته است با برگزاری جلسات مشترک احراز هویت و اهلیت متقاضیان در این حوزه انجام شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: هدف تسهیلگری در حوزه تجارت و واگذاری امور به مردم است و باید جلوی قوانین ناکارآمد در بخش تجارت بینالمللی گرفته شده و امکان صادرات و واردات مناسب و کیفیتر فراهم آید.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت هم در حوزه نظارت و هم اجرا آمادگی تعامل با اتاق بازرگانی را دارد تا بتوان نتایج مطلوبی را در این حوزه دریافت کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به نزدیکی ایام انتخابات و ضرورت حضور فعالان حوزه اقتصادی، صنعت و معدن را یادآور شد و اضافه کرد: این حضور و مشارکت تضمینکننده امنیت برای فعالان حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری است تا بتوانند در کارگزار جنگ نابرابر اقتصادی بر دشمن غلبه کرده و زمینه اقتدار و عظمت نظام اسلامی را فراهم کنند.
در این مراسم نایب رییس اتاق ایران نیز بیان کرد: تمام مسئولان استان از استاندار گرفته تا رییس کل دادگستری و سایر نهادها در کنار فعالان بخش خصوصی هستند تا با رفع موانع آنها انگیزهای برای تقویت فعالیت آنها را شاهد باشیم.
حسین پیرمؤذن در ادامه سخنان خود یادآور شد: فعالان این حوزه با مشکلاتی نظیر پیمانسپاری ارزی، ضعف زیرساختها در شهرکهای صنعتی، تأمین نشدن نقدینگی، مشکلات مالیاتی و… روبهرو هستند که انتظار میرود دولت به جای ۲ برابر کردن مالیات فعالان بخش خصوصی در حمایت از کسب و کارها مشوقهایی را نیز برای فعالان این حوزه در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: ما نشستهای متعددی را با رؤسای قوا و وزرا انجام میدهیم تا در قالب خروجی مرکز پژوهش اتاق ایران بتوانیم استراتژی صنعت را تدوین و نسبت به عملیاتی کردن این برنامه اقدام کنیم.
نایب رییس اتاق ایران گفت: اکثر مشکلات ناشی از مصوبات کشوری است که در استان اردبیل نیز موانع جدی به وجود آورده اما با تدوین استراتژی دقیق در بخش صنعت، معدن و تجارت میتوان بسیاری از این موانع و مشکلات را برطرف کرد.
پیرمؤذن به نزدیکی ایام انتخابات اشاره کرد و افزود: در عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری فعالان این حوزه در عرصه انتخابات حاضر خواهند شد تا نقشآفرینی اصلی را انجام داده و بتوانند حامی امنیت تولید و سرمایهگذاری باشند.
رییس خانه صنعت و معدن اردبیل بیان کرد: تولید این امنیت قطعاً به نفع سرمایهگذاران خواهد بود و امیدواریم نتایج حاصل از آن مفید و سازنده باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی با اهدای لوح سپاس، تندیس و هدایایی تجلیل شد.
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