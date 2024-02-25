عربستان به دنبال ۴ ستاره فوتبال جهان

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ فوتبال عربستان سعودی در فصل نقل و انتقالات زمستانی نتوانستد مانند تابستان گذشته موفق عمل کند و اکنون به نظر می‌رسد این کشور مذاکرات خود را برای خرید ستاره‌های مطرح فوتبال جهان برای تابستان آینده آغاز کرده است.

بر همین اساس، «رودی گالتی» خبرنگار خبرگزاری «Sky» در توییتی به این موضوع پرداخت و مدعی شد عربستان مذاکرات رسمی خود را برای جذب «دی بروینه»، «محمد صلاح»، «سون هیونگ مین» و «مودریچ» را آغاز کرده است و در هفته‌های آینده با این بازیکنان تماس خواهند گرفت.

باشگاه منچسترسیتی امروز اعلام کرده بود در صورتی که باشگاه‌های عربستانی خواهان جذب «دی بروینه» هستند باید ۱۰۰ میلیون پوند پرداخت کنند.