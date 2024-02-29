دریافت 18 MB کد مطلب 6041124 https://mehrnews.com/x34n6g ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱ کد مطلب 6041124 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱ سخنگوی شورای نگهبان؛ با سامانه مردم ناظر، ناظر انتخابات باشید هادی طحان نظیف گفت: با سامانه مردمناظر تمام مردم ایران میتوانند ناظر انتخابات باشند. کپی شد مطالب مرتبط دعوت سربازان تبریزی برای شرکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات ۹ نامزد انتخابیه خوی و چایپاره از رقابت انتخاباتی انصراف دادند میزان رای ملت است ۶ هزار ناظر در شعبات اخذ رای گلستان فعالیت می کنند مشارکت در انتخابات خنثی کننده توطئههای دشمنان است برچسبها شورای نگهبان انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس 1402
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