دریافت 18 MB
کد مطلب 6041124
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

سخنگوی شورای نگهبان؛

با سامانه مردم ناظر، ناظر انتخابات باشید

با سامانه مردم ناظر، ناظر انتخابات باشید

هادی طحان نظیف گفت: با سامانه مردم‌ناظر تمام مردم ایران می‌توانند ناظر انتخابات باشند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
      0 1
      پاسخ
      مردم خیلی ناظر نمایش های شما هستند بزرگوار!

    فیلم‌های پربازدید