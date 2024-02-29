داود شایقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم امید به آینده را با وجود همه مشکلات معیشتی و اقتصادی از دست نداده و در خلق حماسه ۱۱ اسفند همچنان با قوت و قدرت در صحنه حضور دارند.

وی تصریح کرد: دشمن با حربه‌های مختلف به ویژه تحریم انتخابات سعی می‌کند تا انتقامی سخت از ملت ایران بگیرد اما بر این اصل واقف است که این ملت در برابر خواسته آنها سر خم نیاورده بلکه همیشه مقتدر و با صلابت در صحنه‌های مختلف حضور دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: ۱۱ اسفند روز نمایش مطالبه مردم در پایداری و ماندگاری نظام اسلامی است و در نقطه مقابل مشارکت بالا نیز می‌تواند ضامن امنیت و صلابت کشور باشد.

شایقی افزود: انتخابات قدرت نرم نظام است و این قدرت نرم می‌تواند بزرگترین بازدارندگی را در برابر حیله‌ها و توطئه‌های دشمنان رقم بزند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نباید با خالی کردن صحنه به دشمنان مجال و فرصت خودنمایی داد چرا که آنها احساس می‌کنند که با ناامید کردن ملت ایران می‌توانند بسیاری از معادلات را در این کشور به هم بزنند.

شایقی اضافه کرد: برای پیشبرد امور و حل مشکلات و گره‌گشایی از نارسایی‌ها در کشور ما به مجلس قدرتمند و توانمند با حضور نمایندگانی علمی، متخصص و کار بلد نیاز داریم که انتخاب اصلح می‌تواند بهترین نتیجه و ثمره را در پیشبرد بهتر امور به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: در این ۴۵ سال فراز و نشیب‌های مختلفی را در شکل‌گیری ارکان نظام اسلامی شاهد بودیم و هر وقت این ملت اراده کرده، توانسته مجلس و دولت توانمند شکل داده و زمینه گذر از حل مشکلات را به راحتی فراهم کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل ادامه داد: مجلس همچنان در رأس امور است و این اعتماد و باور مردم است که به این جایگاه صلابتی ۲ چندان خواهد بخشید و مشارکت بالا در صحنه انتخابات ۱۱ اسفند نقطه نمایش و تبلوری از عظمت و عزت این ملت خواهد بود.