رای گیری در ۴۴۱ شعبه حوزه انتخابیه نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور رأی گیری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رأس ساعت ۸ صبح امروز جمعه ۱۱ اسفند در ۴۴۱ شعبه نیشابور آغاز شد.

فرماندار نیشابور افزود: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز ۱۱ اسفند همزمان با سراسر کشور در حوزه انتخابیه نیشابور نیز آغاز شد و مردم همیشه در صحنه این دیار برای خلق حماسه‌ای دیگر آماده شدند.

وی بیان کرد: ۴۴۱ شعبه اخذ رأی شامل ۱۶۱ شعبه سیار و ۲۸۰ شعبه ثابت در حوزه انتخابیه نیشابور آماده حضور پرشور و باشکوه زن و مرد و پیر و جوان در پای صندوق است.

دونده اظهار کرد: پس از انصراف ۱۹ تن از نامزدها، ۴۹ نامزد مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه با هم به رقابت می‌پردازند.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: ۳۵۰ هزار نفر در این حوزه انتخابیه واجد شرایط رأی دادن هستند و می‌توانند با پنج مدرک هویتی گواهینامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت، شناسنامه و کارت ملی به شعب اخذ رأی مراجعه کرده و رأی خود را در صندوق بیاندازند.

وی ادامه داد: کار رأی‌گیری از ساعت هشت صبح امروز آغاز شده است و براساس قانون تا ساعت ۱۸ ادامه دارد و ۱۵۲۰ نفر عوامل اجرایی انتخابات در این حوزه هستند.

دونده گفت: نیشابور دارای دو کرسی در مجلس شورای اسلامی است و برای کسب شش کرسی مجلس خبرگان رهبری نیز ۸ نامزد از استان خراسان رضوی با هم به رقابت می‌پردازند.