تداوم رصد و پایش مخاطرات احتمالی برگزاری انتخابات در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از حضور مؤثر و گسترده مردم در انتخابات اظهار کرد: همزمان با برگزاری دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، «میز آماده باش دستگاه‌های خدمت رسان به انتخابات در حوزه مدیریت بحران» شکل گرفت.

یزدی مهر با بیان اینکه از ابتدای امروز جمعه ۱۱ اسفندماه تمامی دستگاه‌های خدمت رسان در اداره کل مدیریت بحران استان تهران حاضر شدند، گفت: این اقدام با هدف کاهش زمان هماهنگی با مدیران دستگاه‌ها انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به ضرورت رصد و پایش مخاطرات احتمالی استان در زمان برگزاری انتخابات عنوان کرد: خوشبختانه از ابتدای فرآیند برگزاری انتخابات تا کنون هیچ مخاطره‌ای در استان رخ نداد و نیازی به مداخله دستگاه‌های خدمت رسان نداشتیم و فقط در دو الی سه مورد با قطعی مختصر برق مواجه بودیم که بدون فوت وقت نمایندگان مستقر شرکت توزیع برق نسبت به رفع این ایرادات اقدام کردند و کمتر از ۱۰ دقیقه جریان برق وصل شد.

وی با تاکید بر اهمیت ایمنی انتخابات در استان تهران افزود: خوشبختانه موارد مهم مورد نظر در خصوص پایداری جریان برق، گاز، آب و حریق‌های احتمالی محقق شد و در این راستا با هیچ چالشی روبرو نشدیم.

یزدی مهر به ارائه گزارش ساعتی توسط دستگاه‌های خدمات رسان اشاره و عنوان کرد: تمام گزارشات از ساعت ابتدایی برگزاری انتخابات در استان توسط دستگاه‌ها دریافت و جمع آوری و به استحضار مقام عالی استان رسانده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران همچنان از تداوم رصد و پایش ایمنی و مخاطرات استان همزمان با تمدید ساعت انتخابات خبر داد و گفت: از همه مردم عزیزی که تاکنون موفق نشدند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند می‌خواهیم در این حماسه بزرگ مشارکت کنند و در انتخاب افراد اصلح شریک شوند.