به گزارش خبرگزاری مهر، «محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در وزارت کشور اظهار کرد: شعبههایی که رأیگیریشان پایان یافته است، پس از شمارش آرا، ثبت و صورت جلسه شده و دادهها و اطلاعات وارد دستگاه احراز هویت میشود تا با نتیجه قید شده در صورت جلسه برابر و یکسان باشد.
وی افزود: ضمن اینکه این فرایند باید در تمام حوزههای اصلی و فرعی صورت بگیرد و به صورت خودکار اطلاعات از حوزههای فرعی به حوزههای اصلی منتقل شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: پس از طی این مرحله، به محض اینکه اطلاعات به وزارت کشور برسد، در اسرع وقت آرا هر حوزه به تدریج اعلام خواهد شد.
