  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۲۲

اسلامی:

آرای هر حوزه انتخابیه در اسرع وقت اعلام می‌شود

آرای هر حوزه انتخابیه در اسرع وقت اعلام می‌شود

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: به محض اینکه اطلاعات به وزارت کشور برسد، در اسرع وقت آرای هر حوزه به تدریج اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در وزارت کشور اظهار کرد: شعبه‌هایی که رأی‌گیری‌شان پایان یافته است، پس از شمارش آرا، ثبت و صورت جلسه شده و داده‌ها و اطلاعات وارد دستگاه احراز هویت می‌شود تا با نتیجه قید شده در صورت جلسه برابر و یکسان باشد.

وی افزود: ضمن اینکه این فرایند باید در تمام حوزه‌های اصلی و فرعی صورت بگیرد و به صورت خودکار اطلاعات از حوزه‌های فرعی به حوزه‌های اصلی منتقل شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: پس از طی این مرحله، به محض اینکه اطلاعات به وزارت کشور برسد، در اسرع وقت آرا هر حوزه به تدریج اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6043443
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه