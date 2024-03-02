به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر و تحت هدایت «اوسمار ویه را» در ۳ بازی اخیر خود توانسته، به دو پیروزی و یک شکست دست یابد. شاگردان اوسمار در هفته جاری باید روز دوشنبه ۱۴ اسفند در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برابر تیم نفت و گاز گچساران قرار گیرند و ۴ روز بعد در هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان خواهند بود.

امیرحسین اصلانیان پیشکسوت پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد این تیم اظهار داشت: در دیدار با ذوب آهن که آخرین مصاف پرسپولیس تحت هدایت اوسمار بوده، همه فکر می‌کردند با توجه به اینکه پرسپولیس میزبان نیست، مصاف دشواری خواهد داشت اما گل زود هنگام «گئورگی گولسیانی» به پرسپولیس برای کسب پیروزی در بازی بسیار کمک کرد. بازیکنان پرسپولیس به نظرم در این دیدار تسلط خوبی داشتند و به بازیکنان ذوب آهن اجازه بیش از ۴ پاس به یکدیگر نمی‌دادند.

او ادامه داد: در این دیدار تنها از بابت حضور امیر رفیعی در درون دروازه کمی نگران بودیم که خدا را شکر خط دفاعی ما خوب عمل کردند و موقعیت‌های زیادی به سمت دروازه پرسپولیس نیامد و به نسبت رفیعی کار آسانی در این بازی داشت. رفیعی یکی، دو شوت به سمت دروازه‌اش شلیک شد که آنها را در دو مرحله مهار کرد و به نظرم باید همچنان تلاش بیشتری کند تا نقاط ضعف خود را از بین ببرد.

اصلانیان درباره عملکرد «اوستون ارونوف» و عبدالکریم حسن دو بازیکن جدید پرسپولیس که در این بازی چند دقیقه‌ای برای تیم خود به میدان رفتند، گفت: باید به بازیکنان جدید فرصت داد تا خود را با سایر بازیکنان هماهنگ کنند. در این دیدار پس از گل اول، می‌توانستیم گل‌های بعدی را هم به ثمر برسانیم که روی بی دقتی بازیکنان فرصت‌ها از دست رفتند. کسب دو پیروزی در ۳ بازی نمی‌تواند عملکرد بدی برای اوسمار باشد اما باید عیار این مربی را در مصاف با تیم‌های مدعی سنجید.

کارشناس فوتبال افزود: بازیکنان خوبی جذب پرسپولیس شده‌اند اما هنوز در خط حمله با کمبود بازیکن هستیم و پس از جدایی «نبیل باهویی» و شهاب زاهدی حتماً باید یک مهاجم خوب دیگر جذب شود تا در کنار عیسی آل کثیر قرار گیرد.

اصلانیان درباره دیدار با فولاد تصریح کرد: فولاد در این فصل عملکرد خوبی نداشته است اما بازیکنان این تیم سخت‌کوش هستند و تا لحظات پایانی بازی هم برای رسیدن به کسب بهترین نتیجه دست از تلاش بر نمی‌دارند. اما پرسپولیس باید در بدترین شرایط خود هم بتواند فولاد را شکست دهد. ما از پرسپولیس انتظار بازی بهتری داریم و امیدوارم بتوانیم در ادامه شاهد عملکرد خوبی از این تیم در رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی باشیم.

پیشکسوت پرسپولیس در رابطه با مصاف این تیم با نفت و گاز گچساران در جام حذفی بیان کرد: در این مرحله قرعه ضعیفی به پرسپولیس خورده است اما نباید این مساله را فراموش کنیم که این جام، جام شگفتی هاست. بازیکنان پرسپولیس نباید این بازی را دستکم بگیرند و این دیدار حکم که بازی تدارکاتی خوب برای پرسپولیس دارد. از آنجایی که تیم در آسیا نتوانست انتظارات را برآورده سازد، به همین دلیل باید در لیگ برتر و جام حذفی با حداکثر توان خود مقابل حریفان قرار گیرد.