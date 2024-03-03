به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر کار خود را با «اوسمار ویه را» دستیار یحیی گل محمدی آغاز کرده و این تیم با انجام ۳ بازی در نیم فصل دوم توانسته به دو پیروزی و یک شکست دست یابد.
سرخها در نیم فصل دوم بازیکنانی از جمله «اوستون ارونوف»، «عبدالکریم حسن»، عیسی آل کثیر، محمد خدابنده لو و ابوالفضل بابایی را به خدمت گرفتند و در طرف مقابل شهاب زاهدی، «نبیل باهویی»، محمد عمری و میلاد سرلک از جمع این تیم جدا شدند. پرسپولیس در هفته جاری باید به ترتیب در روزهای دوشنبه و جمعه رو در روی تیمهای نفت و گاز گچساران در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی و فولاد خوزستان در لیگ برتر برود که هر دو بازی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
پرسپولیس با همان سیستم یحیی گل محمدی بازی میکند
مرتضی کرمانی مقدم پیشکسوت پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد این تیم در ۳ بازی اخیر اظهار داشت: سیستمی که اوسمار با آن پرسپولیس را روانه بازی میکند همان سیستمی است که یحیی گل محمدی از آن استفاده میکرد. در دیدار برابر آلومینیوم که منجر به شکست پرسپولیس شد، این تیم شایسته پیروزی بود اما با چند اشتباه ساده نتوانستیم از این بازی امتیازی کسب کنیم و به ناحق شکست خوردیم.
او ادامه داد: در دیدار برابر تراکتور و ذوب آهن، پرسپولیس بسیار بهتر از حریفان خود بود و حتی میتوانست با نتایج بهتری این دو تیم را شکست دهد اما در این دو بازی هم همانند دیدار با آلومینیوم بازیکنان موقعیتهای زیادی را از دست دادند که به نظرم باید روی این موضوع کار شود تا تیم در ادامه مسابقات به مشکل نخورد. اوسمار در این فصل با توجه به بازیکنانی که در اختیار دارد دست او نسبت به یحیی گل محمدی باز تر است و میتواند در چینش ترکیب تیم خود تغییراتی مثبت به وجود آورد.
زوج ارونوف و حسن در سمت چپ خطرناک خواهد بود
کارشناس فوتبال در رابطه با عملکرد بازیکنان جدید به خصوص «اوستون ارونوف» و «عبدالکریم حسن» گفت: در دیدار با ذوب آهن که دقایقی به هرکدام از بازیکنان فرصت بازی رسید، شاهد عملکرد خوبی بودیم. ارونوف و حسن در سمت چپ فعال بودند و اگر دقایق بیشتری بازی کنند علاوه بر اینکه میتوانند با سایر بازیکنان به هماهنگی بیشتری برسند، در ایجاد خلق موقعیت نیز توانایی زیادی دارند و قطعاً بازیکنان حریف را به دردسر خواهند انداخت. سایر بازیکنان هم عملکرد خوبی داشتهاند و به مرور به نظرم میتوان از آنها در ترکیب اصلی استفاده کرد.
کرمانی مقدم در مورد فسخ قرارداد شهاب زاهدی و اینکه در نیم فصل دوم تا این لحظه در خط نوک حمله فقط از عیسی آل کثیر استفاده شده است، بیان کرد: جدایی زاهدی به نظرم اشتباه بود و در این نیم فصل باید هر طور شده بود او را حفظ میکردند. زاهدی در کنار آل کثیر میتوانستند خط حمله خوبی را برای پرسپولیس تشکیل دهند و اکنون تمام بار گل زدن تیم روی دوش عیسی است. تیم باید در این پست تقویت شود و بازیکنی با کیفیت کنار عیسی قرار گیرد.
نفت و گاز نمیتواند پرسپولیس را به دردسر بیاندازد
پیشکسوت پرسپولیس در مورد دیدار این تیم با نفت و گاز گچساران در جام حذفی و فولاد خوزستان در لیگ برتر بیان کرد: از اینکه هر دو بازی در تهران برگزار میشود بسیار میتواند برای بازیکنان و کادر فنی خوب باشد، نفت و گاز نمیتواند پرسپولیس را به دردسر بی اندازد و از حالا باید این تیم را در مرحله بعدی جام حذفی ببینیم. در بازی با فولاد خوزستان باید حواس بازیکنان جمع باشد تا مرتکب اشتباهی نشوند. بازی کردن در مقابل تیمهایی که در انتهای جدول قرار دارند همیشه سختتر از دیدار با بالانشینان خواهد بود و امیدوارم پرسپولیس هم در این بازی و هم در جام حذفی سربلند از زمین خارج شود.
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