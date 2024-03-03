به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر را با تغییراتی در کادر فنی خود آغاز کرد و پس از جدایی یحیی گل محمدی از هدایت این تیم، مدیران باشگاه پس از وقفه‌ای بیش از ۲۰ روزه، «اوسمار ویه را» دستیار برزیلی گل محمدی را جانشین او در پرسپولیس کردند.

پرسپولیس تحت هدایت اوسمار تاکنون در ۳ بازی در نیم فصل دوم لیگ برتر حضور پیدا کرده که حاصل آن کسب دو پیروزی و یک شکست برای این تیم بوده است. پرسپولیس در ۳ دیدار خود زیر نظر اوسمار در هر بازی موقعیت‌های زیادی را روی دروازه حریفان ایجاد کرده اما بازیکنان این تیم نتوانسته‌اند از این موقعیت‌ها استفاده کنند و در این ۳ بازی تنها ۳ گل به ثمر رسانده‌اند.

امید به گل به پرسپولیس در بازی با آلومینیوم اراک ۱۱/‌‬ ۱، در دیدار با تراکتور ۴۸/‌‬ ۱ و در بازی با ذوب آهن ۹۴/‌‬ ۱ بوده است که نشان می‌دهد، پرسپولیسِ اوسمار هر بازی روند رو به رشدی در امید به گل داشته است اما بازیکنان این تیم نتوانسته‌اند بیش از دو بار دروازه حریفان را باز کنند.

آخرین باری که پرسپولیس امید به گل بالای یک در جریان یک دیدار داشت به هفته چهاردهم و مصاف با شمس آذر بر می‌گردد که شاگردان گل محمدی، امید به گل ۴۱/‌‬ ۱ را در آن بازی به ثبت رساندند. پرسپولیس در هفته جاری و به فاصله ۴ روز باید در دو دیدار برابر تیم‌های نفت و گاز گچساران و فولاد خوزستان به میدان برود و باید دید شاگردان «اوسمار» به روند پیروزی‌های خود ادامه خواهند داد یا خیر.